„Травиата”, опера в три действия от Джузепе Верди (съдържание)

На 10 март от 19 часа Първо студио на Радио Пловдив е домакин на концерта ДВА РОЯЛА И ТРОМПЕТ. Това е българско-британски музикален проект Round the block with two pianos. Концертът се реализира с подкрепата на Британски съвет за изкуство. Музиката, която Стивън Грю /пиано, Великобритания, Живко Братанов /пиано/ и Росен Захариев..