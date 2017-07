Звукови хроники "Музикални фамилии": Владигерови и театърът

Третият юлски брой на предаването има специален гост - композиторът и вибрафонистът Ерол Ракипов, с който говорим за последния му проект Distant Dreams. Мост между поколенията - учителят му Гари Бъртън е и автор на анотацията във вътрешната корица. Мост между мечти и реалности, сънища, стари приказки и песни и модерни композиции (The Dream of the Little..