Обичта – перушинка бяла кацна в моето ранено сърце Автор: Теодора Димова

Илюстрация: Tales of the Alhambra by Washington Irving, издание от 1832 г., САЩ

На втория празничен ден след Рождество Христово Радиотеатърът предлага на своите слушатели пиесата „Обичта – перушинка бяла” по едноименния разказ на Уошингтън Ървинг.

Това е една древна арабска легенда, действието на която се развива в приказния замък Алхамра в Андалусия. Владетелят на арабите имал само един единствен син, бдял над него денонощно, обичал го с цялото си сърце. Когато принцът малко поотраснал, кралят повикал при себе си най-известния египетски мъдрец и му заръчал отсега насетне да охранява най-строго младия Ахмад. Не само да го залива със знания по философия, дипломация, военни науки, строителство, алгебра, но най-вече да го пази от любовта. Младият принц Ахмад по никакъв начин не трябвало да научава нищо за любовта. Така баща му искал да го предпази от страданието. Всичко вървяло според заръките на владетеля, докато един ден мъдрецът не открил, че младият принц е написал следните стихове: обичта – перушинка бяла кацна в моето ранено сърце. Всичко свърши, помислил си мъдрецът. Той е открил, че има сърце!



А какво се случва по-нататък в приказната, изпълнена с поезия и приключения легенда, ще научите, ако на 26 декември в 10.00 часа включите програма „Христо Ботев”.