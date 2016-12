Музейните експозиции в Кюстендил са отворени за посетители по време на Коледните празници

Илюстрация: Tales of the Alhambra by Washington Irving, издание от 1832 г., САЩ На втория празничен ден след Рождество Христово Радиотеатърът предлага на своите слушатели пиесата „Обичта – перушинка бяла” по едноименния разказ на Уошингтън Ървинг. Това е една древна арабска легенда, действието на която се развива в приказния замък Алхамра в Андалусия...