Програмата на Еврокласик ноктюрно от 1 до 10 януари 2017 година

1 януари

Свири Филхармоничният оркестър на Люксембург. Диригент – Александър Шелей.

3.00 часа – Джон Адамс (1947), „Кратко пътуване с бърза кола“ за оркестър.

3.06 часа – Камерън Карпентър (1981), „Скандалът“, опус 3. С участието на Камерън Карпентър, орган.

3.35 часа – Йохан Себастиан Бах (1685-1750), Фуга в до минор. Изпълнява Камерън Карпентър, орган.

3.40 часа – Джон Филип Суза (1854-1932), аранжимент за орган – Камерън Карпентър (1981), „Звездите и отпечатъците завинаги“ – марш.

3.45 часа – Джон Адамс (1947), „Черен град“ за оркестър.

4.19 часа – Рихард Вагнер (1813-1883), Прелюд из операта „Нюрнбергските майстори певци“, аранжимент за орган – Камерън Карпентър.

4.30 часа – Йохан Себастиан Бах (1685-1750), „Фантазия и фуга“ за орган в сол минор – „Голяма“. Изпълнява Камерън Карпентър, орган.

4.40 часа – Астор Пиацола (1921-1992), танго „Обливион“ – аранжимент за орган – Камерън Карпентър. Изпълнява Камерън Карпентър.

4.45 часа – Пьотр Илич Чайковски (1840-1893), трета част из Симфония № 6 в си бемол минор, опус 74 – „Патетична“, аранжимент Камерън Карпентър (1981). Изпълнява Камерън Карпентър.

4.55 часа – Франц Шуберт (1797-1828), „Горски цар“ – аранжимент за орган Камерън Карпентър. Изпълнява Камерън Карпентър.



2 януари

Няколко анонима в изпълнение на ансамбъл „Домино Щудиум“.

3.00 часа – 1. O monialis concio burgensis – planctus; 2. „Rorate caeli“ – Graduale Romanum ad Introitum; 3. Cum iubilo Romanum Kyrie lX; 4. Kyrie, Rex virginum; 5. Gloria in excelsis.

3.17 часа – 1. Graduale. Benedicta et venerabilis; 2. Alleluia, Salve Virgo; 3. Ave Maria.

3.27 часа – 1. „Ave Maria“ – Graduale Romanum ad Offertorium; 2. O Maria Virgo/O Maria maris/In veritate – conductus; 3. Sanctus. Clangat cetus.

3.37 часа – 1. Agnus Dei. Gloriosa spes reorum; 2. „Beata Viscera“ – Graduale Romanum ad Communionem; 3. Haec est mater; 4. Benedicamus Domino; 5. Benedicamus Domino.

3.48 часа – Йоханес Брамс (1833-1897), Соната за пиано № 3 във фа минор, опус 5. Изпълнява Кристина Опиц.

4.27 часа – Карл Нилсен (1865-1931), Симфония № 2, опус 16 „Четирите темперамента“. Изпълнява Филхармоничният оркестър на Берген Диригент – Ингар Бергби.



3 януари

3.00 часа – Сергей Рахманинов (1873-1943), 6 дуета, опус 11 за пиано на четири ръце. Изпълняват Дзанг Дзуо и Луис Швитцгебел.

3.26 часа – Франц Шуберт (1797-1828), Соната „Арпеджионе“ за виола или виолончело и пиано. Изпълняват Лизе Бертод (виола) и Франсоа Пинел (пиано).

3.52 часа – Габриел Форе (1845-1924), La Bonne chanson, опус 61, аранжимент за глас, пиано и струнен квартет. Изпълняват: Руби Хугес (сопрано), Джеймс Белию (пиано), Лачлан Радфорд (контрабас) и квартет „Зигнум“.

4.17 часа – Йоханес Брамс (1833-1897), Клавирен квинтет във фа минор, опус 34. Изпълняват Франческо Пиемонти (пиано) и квартет „Елиас“.



4 януари

Три клавирни концерта от Волфганг Амадеус Моцарт (1756-1791) Изпълняват Михаил Воскресенски (пиано) и Камерният оркестър при московския център „Павел Слободкин“ с диригент Константин Маслиук:

3.00 часа – Концерт за пиано и оркестър № 4 в сол мажор, номерация по Кьохел 41.

3.15 часа – Концерт за пиано и оркестър № 15 в си бемол мажор, номерация по Кьохел 450.

3.40 часа – Концерт за пиано и оркестър № 26 в ре мажор, номерация по Кьохел 537.

4.10 часа – Йозеф Мартин Краус (1756-1792), Симфония в до минор, Symphonie funèbre. Изпълнява ансамбъл „Кончерто Кьолн“.

4.31 часа – Волфганг Амадеус Моцарт (1756-1791), Анданте във фа, номерация по Кьохел 616. Изпълнява Андреас Борегаард (акордеон).

4.38 часа – Йозеф Хайдн (1732-1809), Симфония № 88 в сол мажор. Изпълнява симфоничният оркестър на Шведското радио. Диригент – Манфред Хонек.



5 януари

Свири симфоничният оркестър на Би Би Си с диригент Сакари Орамо.

3.00 часа – Карл Нилсен (1865-1931), Увертюра към операта „Маскарад“

3.06 часа – Гари Карпентер (1951), „Дадавил“ за оркестър.

3.14 часа – Волфганг Амадеус Моцарт (1756-1791), Концерт за пиано № 29 в ре минор, номерация по Кьохел 466. Солист – Ларс Вогт.

4.43 часа – Ян Сибелиус (1865-1957), Сюита из междуактната музика към „Празникът на Белшазар“, опус 51.

3.59 часа – Уилям Уолтън (1902-1983), „Празникът на Белшазар“ – оратория за соло баритон, хор и оркестър. Изпълняват: Кристофър Малтман (бас-баритон), ансамбъл „Би Би Си Сингърс“, Националният хор на Би Би Си в Уелс и Симфоничният оркестър на Би Би Си. Диригент – Сакари Орамо.

4.35 часа – Бенджамън Бритън (1913-1976), „Временни вариации за обой и пиано“ (1936). Изпълняват: Алексей Огринчук (обой) и Седрик Тибергиен (пиано).

4.51 часа – Едуард Палаз (1936), Епитафия Изпълнява хорът на Полското радио. Диригент Влоджимиерж Зедлик.



6 януари

Изпълнения на Варшавски филхармоничен оркестър с диригент Сергей Змбатян.

3.00 часа – Газарос Сариян (1920-1998), Пасакалия.

3.09 часа – Дмитрий Шостакович (1906-1975), Концерт № 1 в ла минор, опус 77 за цигулка и оркестър . Солист – Летисия Морено.

3.48 часа – Мануел Де Файя (1876-1946), „Нана“. Изпълняват Летисия Морено (цигулка) и анонимен арфист.

3.51 часа – Лудвиг ван Бетовен (1770-1827), Симфония № 7 в ла мажор, опус 92.

4.31 часа – Волфганг Амадеус Моцарт (1756-1791), Концерт за флейта, арфа и оркестър, номерация по Кьохел 299. Изпълняват: Георги Спасов (флейта), Сузана Клинчарова (арфа) и камерен ансамбъл „Софийски солисти“. Диригент – Пламен Джуров.



7 януари

Арнолд Шьонберг (1874-1951), „Песни на Гуре“ за солисти, хор и оркестър.

3.00 часа – Първа част. Изпълняват: Ангела Деноке (сопрано – Тове), Катарина Карнеус (мецосопрано – Горският гълъб), Саймън О Нийл (тенор – Валдемар) и Симфоничният оркестър на Би Би Си. Диригент – Юка-Пекка Сарасте.

4.00 часа – Втора част (Herrgott, weisst du, was du tatest). Изпълнява Саймън О Нийл (тенор – Валдемар) със Симфоничния оркестър на Би Би Си. Диригент – Юка-Пекка Сарасте

4.05 часа – Трета част (Дивият лов). Изпълняват: Саймън О Нийл (тенор – Валдемар) Джефри Лойд Робъртс (тенор – Клаус Глупакът), Нийл Дейвис (бас баритон – Селянин); Волфганг Шьоне (бас баритон – говорител). С участието на ансамбъл „Би Би Си Сингърс“, Симфоничния хор на Би Би Си, Хорът на фестивала в Круч Енд и Нов Лондонски камерен хор, и Симфоничният оркестър на Би Би Си. Диригент – Юка-Пекка Сарасте

4.50 часа – Франц Шуберт (1797-1828), 6 немски пиеси за пиано, оркестрирани от Антон Веберн (1883-1945) Изпълнява филхармоничният оркестър на Люксембург. Диригент Джъстин Браун.



8 януари

Свири Мабел Милан, китара.

3.00 часа – Хоакин Родриго (1901-1999), Junto al Generalife.

3.07 часа – Мигел Лобет Солес (1878-1938), Две традиционни каталански песни: Plany и La Presó de Lleida.

3.10 часа – Йохан Себастиан Бах (1685-1750), „Шакона“ из Партита за цигулка № 2 в ре минор (аранжимент за акордеон).

3.24 часа – Едуардо Сайнц ла Маца (1903-1982), Campanas al alba.

3.28 часа – Хоакин, Три испански пиеси за китара.

3.40 часа – Сър Арнолд Бакс (1883-1953), Eлегично трио за флейта, виола и арфа. Изпълнява трио „Вазние“ в състав: Педро Лопец (флейта), Самуел Еспиноза (виола) и Кармен Алкантара (арфа).

3.50 часа – Салвадор Бротонс (1959), Ad infinitum за флейта, виола и арфа. Изпълнява трио „Вазние“.

3.57 часа – Клод Дебюси (1862-1918), Трио соната за флейта, виола и арфа. Изпълнява трио „Вазние“.

4.14 часа – Лудвиг ван Бетовен (1770-1827), Соната квази уна фантазия в ми бемол мажор, опус 27 № 1 за пиано. Изпълнява Луис Швицгебел.

4.30 часа – Цезар Франк (1822-1890), Соната за виолончело в ла мажор. Изпълняват Андреас Брантелид (виолончело) и Бенгт Форсберг (пиано).



9 януари

3.00 часа – Йоханес Брамс (1833-1897), „Немски Реквием“, опус 45. Изпълняват: Барбара Бони (сопрано), Дейвид Уилсън – Джонсън (баритон) и Филхармоничният оркестър на Осло. Диригент – Андре Превен.

4.08 часа – Едуард Елгар (1857-1934), Соната за цигулка в ми минор, опус 82. Изпълняват: Елена Уриосте (цигулка) и Дзанг Дзуо (пиано).

4.34 часа – Фела Сованде (1905-1987), „Африканска сюита“ (1944) за струнни. Изпълнява Оркестърът на CBC – Ванкувър. Диригент Марио Бернарди.



10 януари

Творби от Йохан Себастиан Бах (1685-1750). Най-напред – три изпълнения на Алина Ибрагимова, цигулка.

3.00 часа – Соната за соло цигулка № 1 в сол минор.

3.18 часа – Партита за соло цигулка № 1 в си бемол минор.

3.50 часа – Соната за соло цигулка № 2 в ла минор.

4.14 часа – Концерт за чембало и струнен оркестър № 1 в ре минор (версия на Бузони). Изпълнява Дину Липати с оркестър „Концертгебау“. Диригент Едуард ван Бейнум.

4.34 часа – Малка Партита в до минор. Изпълнява на лютня Конрад Юнгхенел.

4.57 часа – Прелюд в до минор (оригиналът е за лютня). Изпълнява Кристоф Босер на органа на църквата Сейнт Мартин във Варадзинске Топлице.