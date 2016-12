Сър Елтън Джон иска да изпрати с песен Джордж Майкъл

Британският изпълнител сър Елтън Джон вероятно ще пее на погребението на Джордж Майкъл. Двамата бяха много добри приятели и през 1991г. Записаха дуета Don't Let the Sun Go Down on Me.

След неочакваната смърт на Джордж Майкъл на 53-годишна възраст, Елтън Джон бе един от първите, които публично изразиха скръбта си. Според „Дейли стар“ сър Елтън Джон е изразил намерение да пее на погребението на своя приятел, също както изпя „ Candle in the Wind“ на погребението на Лейди Даяна през 1997г.

За момента няма определена дата за погребението, но изпълнителят ще бъде погребан до майка си Лесли Панайоту, която почина през 1997г.