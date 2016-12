Преглед на чуждестранния печат

Над 2 300 000 семейства живеят с недостиг на гориво в Англия, което е около 10% от домакинствата, сочат правителствените статистически данни, пише The Guardian. Бирмингам, Манчестър и Ливърпул влизат в челната петица на местата, където домакинствата са изправени пред избора "яж или се топли" за зимата.



Великобритания се изправя пред криза с намирането на главни учители, стотици се оплакват от голямо напрежение и недостатъчно заплащане, напускайки и пенсионирайки се рано, съобщава вестник The Times. Едно на всеки 10 училища губи основен учител всяка година, показва проучване на британския вестник. Училища остават без главен учител до три години.



Китай обеща да сложи край на вътрешната търговия със слонова кост до края на 2017 г. Това решение дава реална надежда да се ограничи бракониерството, при което биват убивани десетки хиляди слонове в Африка, пише The Washington Post.



Музикалният продуцент Куинси Джоунс и актьорът Силвестър Сталоун ще са сред присъстващите на новогодишното парти на новоизбрания американски президент Доналд Тръмп в имението му Мар-а-Лаго в щата Флорида, пише седмичното списание Variety. На празненството, на което ще присъстват съпругата на Тръмп и синът му Барън, се очакват около 800 гости.