Балкански авангардни музиканти в подкрепа на БНР

Ключови независими артисти от Сърбия, Македония, Турция и Гърция предоставиха свои албуми на БНР за излъчване през цялата 2017 г. Сред тях са ню джаз квартетът Eyot от Ниш, лауреати на MIDEM в Кан и на Umbria Jazz Balkanic Windows, първата албанска рокендрол група в света - Blla Blla Blla от Скопие.

Продължаваме с изключително популярните турски даркуейвъри She Past Away (Бурса / Истанбул), електроакустичния микро-оркестър Underwater Chess от Солун, фрий-сърф-джаз квинтетът от Белград Fish In Oil и техните съграждани – прогресив-етно джазмените Naked, които до края на януари са на турне в Чили.

Пост-поп колажистите „Демек“ ще слушаме и на живо на 26 януари по програма „Христо Ботев“, когато ще открият 17-ия сезон на радио фестивала „Аларма Пънк Джаз“.



Първият видео клип на пиесата Stone Upon Stone на Eyot е заснет в Първо студио на БНР през септември 2011 г. Това стана буквално седмици преди началото на световната кариера на групата, която включва турнета из цяла Европа, Русия и Китай и албум (трети поред в дискографията им), записан и продуциран в Бристъл от Джим Бар, басист на Get The Blessing и Portishead. През 2015 г. Деян Илиич, пианист и композитор в Eyot, създаде и свой фестивал за авангардна музика в Ниш, който се нарича Stone Upon Stone. След концерта в БНР през 2011 г. Eyot бяха поканени и от Джаз фестивала в Банско, както и от родопския „Джаз Перелик“. Гостуваха отново и в Първо студио през март 2015 г., а на 20 февруари излиза и новият им албум Innate, чието първо слушане в България ще бъде също по БНР.

Нов албум имат и музикантите от сърф-джаз квинтет Fish In Oil. Той се казва „Три ключа“ и излезе в средата декември 2016 г. Вече може да се слуша по всички програми на БНР, а от концерта на квинтета в Първо студио на БНР от 1 февруари 2016 г. ви предложихме „Маниту на велосипед“ – концертна версия на една от най-емблематичните пиеси от албума.

За гръцката група Underwater Chess, които също свириха в Първо студио на БНР преди пет години, 2017 г. също започна с нов албум – издадения на 1 януари Seriality, който ще можете да слушате първо по програма „Христо Ботев“, а после и по другите програми от следващата седмица.

БНР е единственото радио в България, което последователно следи музикалната сцена в областта на джаза, рокендрола, пост-пънка, електронната музика и съвременната музика в съседните ни страни. За някои знакови днес групи и музиканти в съответните страни именно концертите в БНР са били първа международна изява.

До дни много други групи и артисти от целия Балкански полуостров са ни обещали своя музика и очакваме да я получим до дни. Засега ще издадем, че сред тях са дезърт-блус триото Igralom от Сърбия и Bernays Propaganda от Македония – най-успешната балканска пост-пънк група на последното десетилетие с хиляди почитатели и у нас. Благодарим на нашите съседи!