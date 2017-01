Back to the Roots - поезия билингва

Стихотворението "Любов" от Георги Константинов (на снимката вдясно), текст на френски - Кирил Калев (на снимката вляво). Песента е включена в третия албум на Кирил Калев - Back to the Roots

Много е важно да останеш привързан към корена си, да стигнеш до автентичността на това, което обичаш, но да го пресъздаваш по свой начин, думите са на Кирил Калев, автор на изпята поезия, бард и композитор.

Той представя свои стихове на френски и английски език от третия си концептуален авторски албум Back to the Roots (”Назад към корените” на снимката вляво), които кореспондират със стихотворенията на поета Георги Константинов „Любов”, „Пасторално”, „Вземи се в ръце” и като оригинален експеримент се превръщат в двуезична песенна лирика.

Марк Нопфлър и Dire Straits, Стинг, Михаил Белчев и Beatles са само някои от вдъхновителите на песните в албума Back to the Roots. Албум, прегърнал копнежите на поколението, израснало с музиката на 60-те, 70-те и 80-те години на ХХ век.

Директорът на програма „Христо Ботев” Кирил Калев, човек на музиката и на словото, ще бъде специален гост на предаването „Изпята поезия”.

неделя, 22 януари, от 17 часа