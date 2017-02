Намирам радостта…

Класическо начало в поредното издание с Купрен в импровизациите на Лари Кориел. Добре темперираното пиано на Бах с Кийт Джарет и Бетовен с Дитер Илг. Наближаващият празник на влюбените отбелязваме с инструментални версии на хитовете на Джеръм Керн All the Things You Are, Smoke Gets In Your Eyes, The Way You Look Tonight и A Fine Romance ...