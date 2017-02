Приключенията на Индиана Джоунс без думи в Армията

Млади артисти представят без думи екшън приключения ала "Индиана Джоунс" и "Мисията невъзможна" в Театър "Българска армия". "Шашавци: Съкровището" ще има премиера тази вечер от 19.30 ч. на сцена-клуб "Максим".

Актьорите Цветан Найденов и Светослав Атанасов определят спектакъла като "екшън анимационна пантомима", която проследява две напълно различни на пръв поглед истории - едната за войната и жестокостта, обзели света, а другата - за приключенията на двама души, тръгнали по следите на истинско съкровище.

Найденов и Атанасов излизат заедно на театралната сцена, след като спечелиха популярност с първия български онлайн сериал за оцеляване сред природата "Какво е необходимо, за да оцелееш" /"What It Takes to Survive"/.