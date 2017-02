Представяме чешката психеделик поп група "Ghost of you"

По време на фестивала „Евросоник- Нордеслаг“ на 13-ти януари- петък изнесе своя първи концерт в Грьонинген, младата чешка група от Бърно, със странното име „Ghost of You“- Твой призрак. Малко по- късно имах възможността да разговарям с фронтмена на състава Tom Novohradskýи ето какво си спомня той за началото на състава поставено през 2012-та година в Бърно.

„Срещнахме се на едно парти с няколко приятели и установихме, че искаме да създадем група. Още същата нощ започнахме да свирим, и на следващата сутрин знаехме, че искаме да се съберем. Създадохме заедно няколко песни, които се получиха и така решихме да продължим . Това беше нашето начало. Последваха много лайвизпълнения на нашата музика при всеки възможен шанс, който имахме. Работехме много упорито, което ни донесе много участия в цялата Република Чехия, имахме невероятната възможност да участваме на фестивала Sziget в Унгария. Издадохме първия ни албум през 2015-та година, той се нарича Glacier And The City, а тази година участвахме на фестивала „Евросоник“. Беше едно много силно начало на годината.“

Кои са музикантите, които съставят днес групата ви?

„Това са моите съмишленици, Štěpán свири на китара и синтезатори, на барабаните е Michal, на баса е Jiří, той също свири на синтезаторите, и аз свиря на синтезатори и на китара и пея. Това е всичко, това сме ние четиримата. Моето име е Tom Novohradský, Michal Janík, Štěpán Pařízek и Jiří Habarta.“

Името на групата звучи интригуващо- „Ghost of You“- „Твой призрак”, как и защо го избрахте?

„Ако трябва да съм честен,даже не помня точно кога се случи това. В дома ми, където живея в Бърно, има една стена, която е напълно празна. По време на вечеря, ми се стори, че видях образ на призрак на стената, беше огромен, много огромен знак, призракът премина през стената и това беше всичко, но този образ обсеби съзнанието ми и така се превърна в името на групата „Ghost of you“. Обаче трябва да знаете, че няма някакъв по- дълбок смисъл.“

Колкото до дебютния албум „Glacier And The City“ на„Ghost of You“, обяснението на фронтмена е следното.

„Glacier And The City“ представлява бягство от самия себе си, криейки своето аз. Бягаш и се криеш зад вратите. Албумът е меланхоличен, може би малко мрачен и донякъде депресивен, но притежава и много енергия. Наситен е с много китарен звук и барабани, ритъмът е прецизен, има и доста синтезатори. По този албум работихме с един от най- добрите чешки продуценти.“

Защо написахте песента „Армения“ и я поставихте като първа в албума си.

„Трудно ми е да го опиша, мой приятел, съученик ми разказа история за Армения, по времето на арменския геноцид. Но песента не е само за геноцида, тя е вдъхновена от конкретна история, в чиято основа е омразата и за това как да избегнеш това негативно чувство на омраза.Според мен трябва да се избягват такива чувства, но за съжаление това се случва твърде често.“

След успешното начало на годината, за групата „Ghost of you“ предстоят нови предизвикателства.

„Пристъпваме към нови записи със същия продуцент, защото албумът „Glacier And The City“ беше страхотен и много успешен.Хареса ни да работим заедно и ще продължим с още един проект, работим много упорито и се подготвяме за новата продукция, но ще видим какво ще се получи. Освен това много пътуваме, турнето ни започна през 2012-та година и още продължава, не е спирало, ние непрекъснато сме на път с концерти и ни харесва да няма край.“

Какво ще кажете на слушателите на Българското национално радио, които се срещат за първи път с вашата група.

„Изпращам ви поздрав от мен и от групата ми„Ghost of you“.Ако имате време ще ни бъде приятно да посетите нашия сайт и да прослушате нашата музика. Можеда дойдете и да ни посетите, или пък ние да дойдем при вас. Това е, грижете се за себе си!“