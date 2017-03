Да опазиш себе си чрез музика – интервю с Валънс Дрейкс

За пръв път чух името Валънс Дрейкс някъде през 2012 г. – по повод негов трак в компилацията EAT DESSERT FIRST на българския лейбъл WTF Is Swag. Няколко години по-късно Иван Шопов ми пусна няколко парчета, които се оказа, че е направил със същия този артист, а количеството музика, което съм чул от двамата през последната година, в един момент ме накара да се запитам дали това е истински човек. Не само защото музиката, която чух беше изключително специална и особена, но и заради мистериозната аура, която витае около творческия процес на двамата музиканти.



За щастие една визита на Иван Шопов до Лондон (и едно селфи по-късно) получих (и не само аз) доказателство, че Валънс Дрейкс е човек от плът и кръв, а не аниме-персонаж. По-важното обаче е, че съвсем скоро ще го чуем на живо в София, в компанията на своя местен колаборатор. Мисля, че няма по-добра причина от тази, за да се запознаете лично в Валънс Дрейкс.



Каква е тази българска връзка, която се е оформила покрай теб? Първо трак за лейбъла на Cyberian WTF Is Swag, a сега и колоборация с Иван Шопов?



Връзката с WTF Is Swag беше по повод компилацията им и успях да им дам неиздаван трак. Запознах се с Иван Шопов през лейбъла Meth Lab, тъй като Джеф работеше по някакво издание и искаше общо парче от мен и Иван. Съвсем наскоро същият този трак беше използван във видео на Джейсъм Форде – флатленд BMX райдър от Англия. Иван е доста зает човек и постоянно работи по нещо ново. Аз, от друга страна, съм по-скоро плаващ облак, който прекарва дните си както дойдат. В този дух, често става така, че получавам от него случайно съобщение, в което ми казва, че трябва да завършим няколко парчета и оттам започва лудостта.



Кога започнаха твоите опити с музиката? Какво те накара да продуцираш електронна музика и да свириш на живо?



Баща ми се опита да ме запали по кларинета, когато бях в начално училище, някъде през 1997 г. За мен обаче светът на музиката се откри с Delarosa & Asora. Неговият проект Sleep Method Suite ме заинтригува през 99-та с Crush The Sight-Seers. По същото време помня, че се появи и софтуерът за писане и продуциране на музика Fruity Loops.



Ремиксирал си Richard Devine, издаваш албуми за щатски лейбъли като Detroit Underground. Получаваш ли вече фен мейли и от български почитатели?



За мен беше чест да ремиксирам един от боговете на звуците, но не, не получавам фен поща, по-скоро съобщения с мили думи за музиката ми, които винаги оценявам.



Можеш ли да си представиш живота и кариерата си без Facebook, Bandcamp и всички тези платформи, които ни помагат много, но и крадат от скъпоценното ни време?



Класически социални медии, ха-ха.



С теб сме прекарали доста време в обсъждане на границите между промотирането на творчеството онлайн и всъщност важните неща – като да седнеш и да правиш музика. Как балансираш между интернет-живота и „истинския” свят?



Интернет е важен инструмент, ако знаеш как да го използваш разумно. Трябва да балансираш между истинския свят и този в социалните медии. Със сигурност не злоупотребявам, спамейки всички с работата си, по-скоро публикувам нещо ново веднъж в сайтовете, които ползвам и го оставям да живее своя живот, а аз продължавам с моя си.



Чух, че Валънс Дрейкс не обича да изнася лъскави концерти, а предпочита по-специални събития?



В един момент усетих, че вече нямам енергията и ентусиазма да правя повече лайвове. През 2012 баща ми почина и трябваше да се грижа за майка си. Все пак, в малкото свободно време, което имах продължих да правя музика, за да запазя себе си.



И все пак си доста познато име на (извинявам се за термина, знам, че много го харесваш) IDM-сцената? Къде са любимите ти сцени, слушатели и клубове?



Нямам никаква идея дали съм известен в IDM-сцената, просто правя музика и живея дните си. Любимите ми сцени са в Ирландия и Япония, любимите ми последователи и клубове, предполагам, че достигам до тях през лаптопите, таблетите и телефоните им.



Най-доброто шоу, което си свирил?



Community Scratch Games в Галуей, Ирландия.



Само лайв ли представяш музиката си или правиш и диджей сетове? И ако да, има ли артист, който винаги присъства в траковете, които подбираш?



Не съм диджей, ха.



Колко важни за концертите за музиката ти, тъй като тя не е съвсем танцувална, а по-скоро алтернативна, интимна и изискваща пълното внимание на хората?



Честно казано, никога не съм мислил, че музиката ми има нужда от представяне на живо, но по някаква причина, когато някой пусне мой трак на живо, публиката го оценява. Това е нещо все още странно за мен, защото съм последният човек, който би искал цялото внимание на слушателите. Те или го харесват или не. Едно нещо, което научих през годините е, че не може да угодиш на всички – или те обожават или те нападат.



Какво да очакваме от лайва на Валънс Дрейкс в София?



Мартин „Джезве“ Лозански, който ме гони и ме пита къде са му албумите и Иван Шопов, който избухва от факта, че аз наистина съм в София. Да ти кажа честно, просто се радвам, че ще се запозная с разни интересни хора.



Какво следва за Валънс Дрейкс освен концертът му тук?



Community Scratch Games в Ирландия и, разбира се, ще активирам уменията си на търговец от Resident Evil отново. „Здравей страннико, какво искаш да си купиш?“ (Валънс Дрейкс прави референция с персонажа на търговеца от видеоиграта Resident Evil 4 – б.а.)



Валънс Дрейкс ще свири за пръв път в София на 3 март. Мястото е клуб „Mixtape 5“, B-Side