Концерт за два рояла и тромпет в Първо студио на Радио Пловдив

На 10 март от 19 часа Първо студио на Радио Пловдив е домакин на концерта ДВА РОЯЛА И ТРОМПЕТ. Това е българско-британски музикален проект Round the block with two pianos. Концертът се реализира с подкрепата на Британски съвет за изкуство.





Музиката, която Стивън Грю /пиано, Великобритания, Живко Братанов /пиано/ и Росен Захариев /тромпет/ ще представят на пловдивска публика е в малко познатия за България жанр – импровизирана музика, базирана на свободата, индивидуалността и изненадата – творчество извън рамки и правила.

Проектът е иницииран от Стивън Грю и Живко Братанов – двама професионалисти в сферата на импровизираната музика, които се срещат във Великобритания.



Стивън Грю е преподавател и изпълнител. Своя стил той развива с влияния от европейската класическа традиция. Участвал е на международни фестивали в Австрия („Конфронтационен“, „Калейдофон“), Словакия („Некст фестивал“, Братислава), Великобритания („Рекон фестивал“) и др. Джаз фестивалът в Манчестър определя Стивън Грю като „един от най-всеотдайните и креативни пианисти на Европа“.

Към свободата на звученето, излизащо извън границите на традиционната хармония и ритмични структури, допринася Живко Братанов, който е сред основоположниците на жанра в България. „Тази музика не може да се копира. На сцената ние представяме нашата индивидуалност, но същевременно намираме лесно общ език“ – казва Живко Братанов.

Двамата пианисти канят за концерта в Пловдив Росен Захариев – Роко. Той свири на ударни, пиано и тромпет от дете. Учи в Софийското музикално училище, Ротердамската консерватория и музикалния колеж „Бъркли“ в Бостън. В момента е активен участник в авангардната сцена у нас и в чужбина. Музикант, който експериментира със звук и тишина, както посочват организаторите. „Тромпетът е моят глас, а мелодията е песента, която минава през него.“ – споделя Роко.

Ден преди концерта Живко Братанов и Стивън Грю ще изнесат открит урок в НУМТИ „Добрин Петков“, в което е учил българският пианист. Директорът Нели Попова кани музикантите на среща с ученици и преподаватели.

Входът за концерта "Два рояла и тромпет" в Първо студио на Радио Пловдив е свободен.