Фестивалът „Мартенски музикални дни” в Русе – директно в ефира на програма „Христо Ботев”

Директни излъчвания по програма „Христо Ботев” както следва:



10.03. петък – откриване на фестивала

19 часа зала Доходно здание

Софийска филхармония

Диригент Лио Куокман

Солист Светлин Русев (цигулка)

К. Илиев – Дивертименто за оркестър

С. Прокофиев – Концерт за цигулка № 1

Ал. Скрябин – Симфония № 2



12.03. неделя

Доходно здание, 19 часа

Русенска филхармония

Хор „Дунавски звуци“

Диригент Георги Димитров

Солист: Готлиб Валиш (пиано)

Иван Консулов (баритон)

Л. В. Бетовен – Фантазия за пиано, хор и оркестър

Г. Малер – Песни на странстващия калфа

В. А. Моцарт – Концерт за пиано № 25



13.03. понеделник

19 часа зала Доходно здание

Евгени Божанов (пиано)

Програма: Р. Шуман – Арабеска опус 18

Р. Шуман – Танци на Давидсбюндлерите опус 6

Ф. Лист – Валс – каприз № 6

Ф. Лист – Фонтаните на Вила Д’Есте

Ф. Лист – Данте соната



16.03. четвъртък

19 часа зала Доходно здание

Софийска филхармония

Солист и концертмайстор Светлин Русев (цигулка)

Солисти Евгени Божанов (пиано)

Павел Златаров (цигулка)

В. А. Моцарт – Концертоне за две цигулки, до мажор

В. А. Моцарт – Концерт за пиано № 17, сол мажор

В. А. Моцарт – Концерт за цигулка № 5, ла мажор

В. А. Моцарт – Концерт за пиано № 23, ла мажор



19.03. неделя

11 часа зала Доходно здание

Мариета Петкова (пиано)

Л. В. Бетовен – 5 Багатели, опус 126

Л. В. Бетовен – Соната, опус 58, Appassionata

Р. Шуман – Детски сцени, опус 15

С. Рахманинов – 5 Прелюда, опус 23 и опус 32



20.03. понеделник

19 часа зала Доходно здание

Струнно дуо Минчеви

Минчо Минчев (цигулка и виола)

Николай Минчев (цигулка)

Програма:

Жан-Мари Льоклер, Л. Шпор, В. А. Моцарт



21.03. вторник

19 часа Доходно здание, зала Европа

My Favorite 20. Century

Ансамбъл „Московски солисти“

Диригент и солист: Юри Башмет (виола)

Солисти: Андрей Проскробко (цигулка)

Алексей Найденов (виолончело)

Г. Свиридов – Камерна симфония, опус 19

И. Стравински – Руска песен за виола и струнни

С. Прокофиев – Мимолетности, опус 22

А. Шнитке – Концерт На троих

Д. Шостакович – Камерна симфония, опус 110



22.03. сряда

19 часа зала Доходно здание

Musical Journey over the World

Ансамбъл „Московски солисти“

Диригент и солист: Юри Башмет (виола)

Солисти:

Клавирно дуо Аглика Генова & Любен Димитров

Й. С. Бах – Концерт за две пиана BWV 1060

Е. Григ – Две норвежки арии, опус 63

М. Брух – Кол Нидрай за виола и струнни

Т. Такемицу – Блус и Валс

В. А. Моцарт – Дивертименто, фа мажор, К. 138

П. И. Чайковски – Ноктюрно за виола и струнни

Д. Шостакович – Скерцо, опус 11

И. Бенда – Grave за виола и струнни

Дж. Росини – Соната № 3, до мажор



25.03. събота

19 часа зала Доходно здание

SUD: Музика и Мистерия на Първичния звук

Марко Бизли (вокал)

Сефано Роко (архилютня, басова китара)

Фабио Акурсо (лютня)

Леонардо Маса (колашоне)

Вито де Лоренци (дайрета)



26.03. неделя

19 часа зала Доходно здание

Закриване на фестивала

Фестивален оркестър

Хор „Проф. Васил Арнаудов“ – Русе

Диригент Емил Табаков

Солист Александър Сомов (виолончело)

Е. Елгар – Концерт за виолончело

Ф. Менделсон – Театрална музика „Сън в лятна нощ“



Програма на фестивала