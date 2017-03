Премиера на Sketches of Spain на Биг бенда на БНР

За първи път в България Биг бендът на БНР и диригентът Антони Дончев представят проекта Sketches of Spain, създаден от Гил Еванс за легендарния Майлс Дейвис. Страстният испански фолклор, романтиката в музиката на Хоакин Родриго и Мануел де Фая и експресията на джаза ще бъдат съчетани в един концерт на 16 март 2017 г. (четвъртък) от 19:30 часа в Първо студио на БНР. Специален гост – на тромпета и флюгелхорната – ще е Росен Захариев - Роко.

Повече от 20 години Росен Захариев - Роко се развива и експериментира в света на свободния, импровизационен стил на джаз музиката и се отличава с изключителните си качества във всеки проект и състав, с който свири. Той започва да се занимава с музика от малък. Пее в Детския радиохор, увлича се по ударните инструменти и започва да свири на пиано. Чарът на тромпета го завладява на 10-годишна възраст. След като завършва Националното музикално училище "Любомир Пипков" в София, заминава да учи в Ротердамската консерватория при Боб Брукмайер. Няколко години живее и работи в Бостън и Ню Йорк, след което се завръща в България и през 2012 г. сформира състава "Metaфormoзa" заедно с Антони Рикев (бас), Николай Данев (барабани) и Мирослав Иванов (китара). Роко неведнъж се вдъхновява от неповторимия Майлс Дейвис и често намира поводи да изпълнява неговата музика. За Майлс Роко казва: Той е олицетворение на свободата и на откровения израз в музиката. Израз, необременен от страх, очаквания и преднамереност.

Роко работи в различни проекти съвместно с изявени джаз музиканти. През 2016 г. е специален гост на концерта на трио "Антони Дончев 3Up" в състав: Антони Дончев – пиано, Георги Дончев – контрабас и Борислав Петров – ударни. Концертът е излъчен по европейската радиостанция Еврорадио на 30 април по повод Световния ден на джаза. Тази година Роко и Антони отново ще бъдат заедно на сцена – Роко – като солист, а Антони – като диригент на Биг бенда на БНР.

Sketches of Spain е албум на Майлс Дейвис, записан между ноември 1959 и март 1960 г. в Columbia 30th Street Studio в Ню Йорк (САЩ). Той се смята за пример в така наречения "Third Stream" ("Трети поток"), включващ фюжъна в джаза, европейската класика и стиловете от цял свят. В албума си Майлс си партнира с композитора Гил Еванс, с когото реализират и други проекти, свързани в голяма степен с испанския фолклор.

За Sketches of Spain Еванс казва: Ние нямахме намерение да създаваме Испански албум. Двамата просто решават да направят аранжимент на Concierto de Aranjuez на композитора Хоакин Родриго. Приятел на Майлс му донася запис на този концерт и Еванс нотира музиката от него, тъй като не разполагат с партитура. Докато това се случва, те започват да слушат още испански фолклор и се запалват по звученето му. Така албумът се превръща в "испански".

През 1961 г. за албума си Sketches of Spain Еванс и Дейвис печелят германската награда за "Най-добра джаз композиция". Американското списание Down Beat, определя Sketches of Spain за един от най-важните музикални албуми на XX век с изключително интелектуално значение. През 2003 г. албумът е включен в списъка на списание Rolling Stone за 500-те най-добри албума на всички времена.

Билети на касата на Рекламно-информационен център на БНР, бул. "Драган Цанков" №4, в мрежата на eventim.bg и ticketsbg.com.

Вход свободен за ученици от музикалните училища и студенти от НМА "Панчо Владигеров" и АМТИИ – Пловдив, срещу показана ученическа или студентска карта.