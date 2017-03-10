Програмата на Еврокласик ноктюрно от 11 до 20 март 2017 година

11 март

3.00 часа – Франц Шуберт (1797-1828), Увертюра в до минор D.8 за струнни.

3.11 часа – Дмитрий Шостакович (1906-1975), Две пиеси (Прелюд и скерцо), оп. 11 за струнен октет или оркестър.

3.21 часа – Карл Амадеус Хартман (1905-1963), Погребален концерт за цигулка и струнен оркестър. Соло цигулка – Джу-юнг Бек.

3.42 часа – трад. ирландска, Вариации върху Последната лятна роза. Джу-юнг Бек (цигулка).

3.48 часа – Лудвиг ван Бетовен (1770-1827), Струнен квартет във фа мажор, оп. 18 № 1, аранжимент за струнен оркестър.

4.18 часа – Георг Малмстейн (1902-1981), Erokirje Helille.

4.21 часа – трад., Корейски народен танц.

Корейски камерен оркестър (бивш Сеулски бароков оркестър).

4.24 часа – Красимир Кюркчийски (1936-2011), Концерт за пиано и оркестър „В памет на Панчо Владигеров“. Изпълнява Милена Моллова (пиано) със Симфоничния оркестър на Българското радио. Диригент – Александър Владигеров.



12 март

3.00 часа – Хенрик Миколай Гурецки (1933-2010), Три пиеси в стар стил за струнен оркестър.

3.09 часа – Петерис Васкс (р.1946), Концерт за цигулка „Далечна светлина“. Соло цигулка – Елина Вяхяля.

3.42 часа – Дмитрий Шостакович (1906-1975), Симфония № 10 в ми минор, оп. 93.

Национален симфоничен оркестър на Ирландската радиотелевизия. Диригент – Михал Нестерович.

4.37 часа – Лучано Берио (1925-2003), Народни песни (Folk Songs) за мецосопран и седем изпълнители. Ярд фан Нес (мецосопран) и Оркестърът на Кралския Концертгебау с диригент Рикардо Шайи.



13 март

3.00 часа – Хайнрих Шюц (1585-1672), Погребална музика (Musikalische Exequien) SWV 279-81.

3.38 часа – Йохан Бах (1604-1673), „Бъди отново доволен“ (Sei nun wieder zufrieden), мотет за хор и континуо.

3.44 часа – Йохан Михаел Бах (1648-1694), „Господи, очаквам твоята слава“ (Herr, ich warte auf dein Heil), мотет за осем гласа и континуо.

3.50 часа – Йохан Михаел Бах (1648-1694), Halt, was du hast, мотет за осем гласа.

3.57 часа – Йохан Михаел Бах (1648-1694), „Знам, че избавителят ми е жив“ (Ich weiss, dass mein Erloser lebt), мотет за пет гласа и континуо.

4.00 часа – Йохан Кристоф Бах (1642-1703), „Човекът, роден от жена“ (Der Mensch, vom Weibe geboren) за хор и континуо.

4.05 часа – Йохан Кристоф Бах (1642-1703), „Любими Господи Боже“, (Lieber Herr Gott), мотет за осем гласа и континуо.

4.11 часа – Йохан Лудвиг Бах (1677-1731), „Кръвта христова“ (Das Blut Jesu Christi), мотет.

4.20 часа – Йохан Михаел Бах (1648-1694), Unter Leben wahret siebenzig Jahr

Вокален ансамбъл „Вокс луминис“, Масато Сузуки (орган), Рикардо Родригес Миранда (виола да гамба), диригемт – Лионел Мьоние Meunier.

4.25 часа – Карл Филип Емануел Бах (1714-1788), Трио-соната в ре мажор (Wq.83/H.505) „Волните кукувици“. Изпълняват Елиса Пул (барокова флейта), Дейвид Грийнбърг (барокова цигулка), Сергей Истомин (виола да гамба) и Колин Тилни (чембало).

4.43 часа – Йохан Себастиан Бах (1685-1750), Френска сюита № 5 в сол мажор (BWV.816). Изпълнява Евгени Ривкин.



14 март

3.00 часа – Фридерик Шопен (1810-1849), Три ноктюрни за пиано, оп. 9: № 1 в си бемол минор; № 2 в ми бемол мажор; № 3 в си мажор. Изпълнява Мария Жоао Пиреш (пиано).

3.19 часа – Фридерик Шопен (1810-1849), Три ноктюрни за пиано, оп. 15: № 1 във фа мажор; № 2 във фа диез мажор; № 3 в сол минор. Изпълнява Жулиен Брокал (пиано).

3.32 часа – Фридерик Шопен (1810-1849), Две ноктюрни за пиано, оп. 27: № 1 в до диез минор; № 2 в ре бемол мажор. Изпълнява Мария Жоао Пиреш (пиано).

3.45 часа – Фридерик Шопен (1810-1849), Ноктюрно за пиано в до минор, оп. 48 № 1. Изпълнява Жулиен Брокал (пиано).

3.52 часа – Фридерик Шопен (1810-1849), Ноктюрно за пиано във фа диез минор, оп. 48 № 2. Изпълнява Мария Жоао Пиреш (пиано).

4.01 часа – Фридерик Шопен (1810-1849), Ноктюрно за пиано в ми мажор, оп. 62 № 2. Изпълнява Жулиен Брокал.

4.09 часа – Фридерик Шопен (1810-1849), Ноктюрно за пиано в до диез минор. Изпълнява Мария Жоао Пиреш (пиано).

4.14 часа – Едвард Григ (1843-1907), Утринно настроение из „Пер Гинт“, Сюита № 1, оп. 46, аранжимент за пиано на четири ръце. Изпълняват Мария Жоао Пиреш и Жулиен Брокал.

4.18 часа – Юзеф Виенявски (1837-1912), Симфония в ре мажор, оп. 49. Изпълнява Симфоничният оркестър на Полското радио с диригент Павел Пжитоцки.

4.54 часа – Адам Яжембски (1590-1649), „На Тебе, Господи се уповаваме“ (In Te Domine Speravi) из Песни и концерти (Canzoni e concerti). Изпълняват Люси фан Дал и Маринете Троост (цигулки), Рихте фан дер Меер и Райнер Richte van der Meer, Райнер Циперлинг (виоли да гамба), Антъни Удроу (виолоне), Виола де Хоох (чело), Майкъл Фентрос (теорба) и Жак Ог (орган).



15 март

3.00 часа – Ектор Берлиоз (1803-1869), „Ромео и Жулиета“, драматична симфония, оп. 17 за солисти, хор и оркестър. Изпълняват Жули Булиан (мецосопран), Жан Пол Фушекур (тенор), Лоран Наури (бас), хор „Монтеверди“, Националният младежки хор на Шотландия, „Оркестр революсионер е романтик“ с диригент Сър Джон Елиът Гардинър.

4.42 часа – Антон Аренски (1861-1906), Сюита № 2 за две пиана, оп. 23 „Силуети“. Изпълняват Джеймс Анагносън и Лесли Кинтън.



16 март

3.00 часа – Пол Дюкас (1865-1935), „Пери“, фанфари и танцова поема.

3.22 часа – Майкъл Бъркли (р.1948), Концерт за цигулка и оркестър. Клое Ханслип (акустична и електрическа цигулка), Диего Еспиноса Крус Гонсалес (табла).

3.45 часа – Сергей Прокофиев (1891-1953), откъси от балета „Ромео и Жулиета“, оп. 64.

Уелски национален оркестър на Би Би Си с диригент Жак фан Стейн.

4.33 часа – Морис Равел (1875-1937), „Нощен Гаспар“ за пиано. Изпълнява Седрик Тибергиен (пиано).



17 март

3.00 часа – Йохан Себастиан Бах (1685-1750), Концерт № 1 в ла минор BWV.1041 за цигулка и струнен оркестър, аранжимент за акордеон. Соло акордеон – Ришар Галиано.

3.15 часа – София Губайдулина (р. 1931), Размишление върху баховия хорал „Пред Твоя трон пристъпвам“ (Vor deinem Thron tret ich hier mit) BWV.668.

3.29 часа – Антонио Вивалди (1678-1741), Концерт в сол минор RV.315, оп. 8 № 2 за цигулка и оркестър, аранжимент за акордеон. Соло акордеон - Ришар Галиано.

3.38 часа – Пьотр Чайковски (1840-1893), Allegro vivace из „Спомен от Флоренция“, oп. 70.

3.46 часа – Антонио Вивалди (1678-1741), Концерт във фа минор RV.297, оп.8 № 4 за цигулка и оркестър, аранжимент за акордеон. Соло акордеон – Ришар Галиано.

3.55 часа – Ришар Галиано (р.1950), Валс за Марго. Соло акордеон - Ришар Галиано.

4.00 часа – Хоакин Турина (1882-1949), Молитвата на тореадора (La Oración del Torero).

Ансамбъл „Европейски солисти“, Люксембург (Solistes Européens, Luxembourg) с диригент Кристоф Кьоних.

4.09 часа – Астор Пиацола (1921-1992), Забрава (Oblivion).

4.15 часа – Ришар Галиано (р.1950), Валс Берит

Ришар Галиано (акордеон).

4.19 часа – Зигмунт Носковски (1846-1909), Симфония № 3 във фа мажор „От пролет до пролет“. Изпълнява Националният симфоничен оркестър на Полското радио в Катовице с диригжент Шимон Кавала.



18 март

3.00 часа – Волфганг Амадеус Моцарт (1756-1791), балетна музика из оп. „Идоменей“ K 367.

3.25 часа – Морис Равел (1875-1937), Концерт за пиано и оркестър в сол мажор. Соло пиано – Жан Ефлам Бавузе.

3.47 часа – Оливие Месиен (1908-1992), оркестрация Кристофър Дингъл, „Птица с гравюри“ (Птица туи).

3.52 часа – Игор Стравински (1882-1971), Симфония в три части.

4.14 часа – Морис Равел (1875-1937), оркестрация Колин Матюс, „Тъжни птици“ из „Огледала“.

4.19 часа – Морис Равел (1875-1937), Валсът.

Филхармония на Би Би Си с диригент Никълас Колън.

4.32 часа – Анри Дютийо (1916- 2013), Метаболи за оркестър. Изпълнява Филхармонията на Би Би Си с диригент Ян Паскал Тортелие.

4.49 часа – Луи Виерн (1870-1937), Лунна светлина, № 5 из Фантастични пиеси: Сюита за орган № 2 (оп. 53). Изпълнява Станислас Деримакер (орган).



19 март

3.00 часа – Дину Липати (1917-1950), Соната № 1 из Шест сонати по Доменико Скарлати (1939). Изпълнява духов квинтет Конкордия.

3.03 часа – Джордже Енеску (1881-1955), Соната за пиано № 3 в ре мажор, оп. 24. Изпълнява Дину Липати (пиано).

3.24 часа – Дину Липати (1917-1950), Серенада на зазоряване (Aubade) за духов квартет. Изпълняват Николае Максим (флейта), Раду Кишу (обой), Валериу Барбучану (кларинет), Михай Танасила (фагот).

3.45 часа – Дину Липати (1917-1950), Четири песни (L'amoureuse; Capitale de la douleur; Le pas; Sensation). Изпълнява Валентин Теодориан (тенор) с Лизет Джорджеску (пиано).

3.56 часа – Дину Липати (1917-1950), Симфония кончертанте за две пиана и струнен оркестър, оп. 5. Изпълняват Михаил Хория и Лори Уолфиш (пиана) с Оркестъра на Румънското радио. Диригент Хория Андрееску.

4.16 часа – Джордже Енеску (1881-1955), Соната за цигулка и пиано № 3, оп. 25 в ла минор „с румънски народен характер“. Изпълняват Джордже Енеску (цигулка) и Дину Липати (пиано).

4.39 часа – Йохан Себастиан Бах (1685-1750), версия – Феручо Бузони, Концерт за клавесин и струнен оркестър № 1 в ре минор (BWV.1052). Изпълнява Дину Липати (пиано) с Оркестъра на Концертгебау. Диригент – Едуард фан Бейнум.



20 март

3.00 часа – Дитрих Букстехуде (1637-1707), оркестрация Карлос Чавес (1899-1978), Шакона в ми минор BuxWV.160 за орган.

3.09 часа – Ейтор Вила-Лобос (1887-1959), Концерт за китара и оркестър. Мануел Баруеко, соло китара.

3.27 часа – Ейтор Вила-Лобос (1887-1959), Прелюд за китара № 3. Изпълнява Мануел Баруеко (китара).

3.31 часа – Антонио Естевес (1916-1988), Креолска кантата Florentino el que cantó con el diablo. Солисти: Идвер Алварес (тенор), Хуан Томáс Мартинес (баритон) и Хор на Симфоничния оркестър на Сао Паулу

Симфоничен оркестър на Сао Паулу с диригент Джанкарл Гереро.

4.05 часа – Ейтор Вила-Лобос (1887-1959), № 5 из „Бразилски бахиани“. Изпълнява Изабел Байракдарян (сопран) с челистите Браян Епърсън, Маурицио Баканте, Роман Борис, Саймън Фрайър, Дейвид Хедърингтън, Роберта Янсен, Пол Уиднър, Томас Уайби и Уинона Зеленка.

4.18 часа – Дариус Мийо (1892-1974), „Глоубтротър“ (Le Globe-trotter), оп. 358. Изпълнява Ванкувърският оркестър на Си Би Си с диригент Марио Бернарди.

4.37 часа – Франсис Пуленк (1899-1963), Соната за две пиана (1953). Изпълняват Роланд Пьонтинен и Луве Дервингер (пиана).

