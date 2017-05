Времето – вечният наш режисьор,

времето само – няма дубльор… (Александър Петров)



Бегъл поглед към Фонотеката на БНР ни разкрива десетки заглавия, в които има часове, минути, секунди дори. Преобладават часовете 4, 5, 6, 7, 11,12 и около 12, както и полунощ. Дори има песен за 25 часа, но сякаш най-добре се откроява албумът на Роджър Уотърс „За и против автостопа” (Roger Waters – The Pros and Cons of Hitch Hiking, 1984). Той съдържа 12 музикални части, които имат заглавия: 4:30, 4:33, 4:37…и така - до последната част: „5часа и 11 минути или моментът на Прояснението”…

В „Изпята поезия” предлагаме на Вашето внимание песни и песенни стихове от: Жорж Мустаки, Живко Колев, Пол Саймън, Жюлиен Клер, Робърт Лам („Чикаго”), Михаил Белчев, Лео Фере.



неделя, 14 май от 17 часа