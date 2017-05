Наред с множеството титулувани музикални специалисти: Duke (дук), Count (конт), Prez (президент), The Chairman of the Board (Председателят на борда), графове и други.., в съвременната музикална среда отдавна е запазено място и за доктор. По Планетата - доктори много, вероятно ще кажете. Да, но един е докторът в музикалния безкрай - Д-р Джон.

Малкълм Джон Ребенак е името му, но сякаш сме забравили това. Емблемата Dr. John или The Doctor отдавна вече казва (почти) всичко за тази енигматична личност в пъстрия ни свят. Толкова силен отпечатък постави квазимагическото креолско вуду-поп-рок-джаз американо-европейско откровение на чувствения музикален медик, че едва днес ли някой отговаря на досадните безсмислени въпроси: „каква е точно, неговата музика” или пък „в какъв точно стил и направления работи”?! Всъщност, има отговор, кратък и ясен: Докторът.



