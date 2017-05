Чик Кърия с Боби Макферин, Quercus, Quatuor Ebene с Мишел Портал

Вторият майски Слънчев джаз+ започва с тройния концертен албум на първия ни "кръстник" - Чик Кърия. Слушаме го на живо по време на честването на 75-та му годишнина в авторска версия на Spain с гост Боби Макферин.



Продължението е с две формации - френска и английска - съчетаващи класика и джаз в току-що излезлите им албуми.

На познайниците ни от Quatuor Ebene гостува кларинетистът Мишел Портал, а преди тях едни от последните открития на ЕСМ - Quercus ни радват с многообразната си програма, където освен британски фолклор, на класически прочит са подложени и класики от мюзикъли, като Somewhere, и джаз стандарти като You Don't Know What Love Is.



И още един по-нов стандарт в нестандартната версия на баща и син Вакениус - Birdland.



Финалът, както и миналият път е с концертния албум на италианският тромпетист Фабрицио Босо и обещаният Dizzy's Blues.



Нощта е млада!

Слушайте в неделя, от 21:00 ч., на честотите на Радио София или онлайн.