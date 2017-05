Хюго Рейс и "Фаталистите" в Пловдив и в София

Австралийският блус визионер, сподвижник на Ник Кейв и Мик Харви, пътешественик, пост-пънк-ембиънт герой и поет Хюго Рейс пристига в България за два концерта в края на май по покана на радиофестивала „Аларма Пънк Джаз” на БНР. Първият от тях е на 28 май, неделя,в клуб Void в Пловдив, а на следващия ден – 29 май, понеделник, ще участва и във фестивала „АфроВизия” в голямата зала на *Mixtape 5*, също организиран от„Аларма”.

Хюго Рейс е институция в музиката вече четвърто десетилетие. Влиза в голямата музика като най-младият член на Nick Cave & The Bad Seeds в началото на 80-те. Съавтор на Кейв, Харви, Баргелд и Адамсън при написването на култовата песен From Her To Eternityот едноименния албум от 1984, през следващите години, макар да поема по свой творчески път с The Wreckery (първата австралийска ню уейв група с брас секция), контактите със златното поколение на мелбърнския ъндърграунд си остават. Участва като гост-китарист в албума Kicking Against The Pricks (1986) на The Bad Seeds, Ник Кейв се появява на сцената заедно с него на концерти на The Wreckery, а в началото на 90-те Мик Харви записва част от китарите в албума Second Revelator на Hugo Race & The True Spirit.

Fatalists е „италианската” група на Хюго Рейс – с Франческо Джампаоли на бас и Диего Сапиньоли на барабани (и двамата – членове на фрий-джаз/сърф-рок/спагети-уестърн квартета Sacri Cuori и… този път по изключение вместо с дон Антонио Граментиери (който по същото време е на солово турне), с Джовани Ферарио като втори китарист. Ферарио е работил и преди с Хюго - в групите Sepiatone и The True Spirit, а в биографията си има още цял албум с Пи Джей Харвии Джон Париш, както и немалко сценични изяви с една от най-магнетичните африкански певици на нашето време - Рокиа Траоре.

Актуалният албум на „Фаталистите” 24 Hours To Nowhere излезе в края на миналата година и съдържа някои от песните, които Хюго изсвири за пръв път пред българска аудитория в *Mixtape 5* и Първо студио на БНР през лятото на 2015г. През 2017 Хюго Рейс има още два нови албума – Long Distance Operators с белгийската цигуларка Катрин Грейндордж и предвиденият да излезе на 19 май John Lee Hooker’s World Today с Микеланджело Русо, посветен на творчеството на Джон Лий Хукър.

Африканските търсения в музиката на Хюго Рейс са отразени най-добре в албумите му с американеца Крис Екман във формацията Dirtmusic – с участието на музиканти от Мали като Бен Забо, Фадимата Уалет Умар, Tamikrest, Самба Туре, Амината Уасидже Траоре и др., а проекти като Transfargoи соловият албум на Хюго Between Hemispheres отразяват най-добре неговите търсения в областта на инструменталния пост-рок и ембиънт-музиката.

Билети за фестивала „АфроВизия”, който ще се проведе на 29 май в Голямата зала на клуб *Mixtape 5* и който е исторически, понеже ще събере на една сцена Хюго Рейс с Кинг Аишоба от Гана, можете да закупите в системата и на касите на Eventim, както и в „Дюкян Меломан”. За пловдивския концерт във Void на 28 май ще има само на място, но пък на символична цена, като за добри приятели.

Хюго Рейс пред българските медии:

- „Много харесвам специално източноевропейските турнета, защото те са в градове със своя, различна от западната, култура и чакам с нетърпение и българските дати. Това е един от положителните странични ефекти на обогатяване, когато пътуваш на турне... За мен тези концерти са далеч по-стимулиращи от това да правя турне във Франция или в Англия например“ - „Аларма”- БНР, 2013г.

- „Суровата човешка душа е най-голямото ми вдъхновение” - „Програмата”, 2013 г.

- „Когато работехме в Мали с групата Dirtmusic, канехме различни местни музиканти да свирят с нас. Много от тези музиканти са потомствени майстори, които са учили музика поколения наред от бащите и дядовците си. За да постигнат най-голямо единение с древната духовна същност на своята музика, те забравят за тялото си и се превръщат в един организъм с инструмента си. Ръката, начинът, по който докосват инструмента, начинът, по който свирят – това не е нещо, което може да се научи лесно, защото то е, което те определя като музикант и индивид“ – „Радио Бинар“, 2015г.

- „За мен основното при създаването на музиката е това, което се получава според момента. Да пишеш песни не е някакъв интелектуален процес, а се ръководи от момента, от шанса, от ситуацията и как се чувстваш в нея” - Indioteque, 2013г.

- „Искам да правя музика, която никой друг не е правил” - „Дневник”, 2013 г.