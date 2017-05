Програмата на Еврокласик ноктюрно от 16 до 31 май 2017 година

16 май

3.00 часа - Волфганг Амадеус Моцарт (1756-1791), Концерт в до мажор за флейта, арфа и оркестър K 299 с каденци от Дан Дедиу. Солисти: Йон Богдан Щефанеску (флейта) и Мария Бълдя (арфа).

3.32 часа - Бела Барток (1881-1945), Полка и Бърз танц. Изпълняват Йон Богдан Щефанеску (флейта) и Мария Бълдя (арфа).

3.35 часа - Йозеф Хайдн (1732-1809), Симфония № 60 в до мажор Hob.1.60, Il Distratto.

Камерен оркестър на Румънското радио с диригент Габриел Бебешеля.

4.03 часа - Роберт Шуман (1810-1856), Етюди във форма на вариации, опус 13. Изпълнява Чжанг Зуо (пиано).

4.32 часа - Карл Нилсен (1865-1931), Духов квинтет, опус 43. Изпълнява духов квинтет Ариарт.



17 май

3.00 часа - Золтан Кодай (1882-1967), Танци от Гáланта.

3.18 часа - Ференц Лист (1811-1886), Концерт за пиано и оркестър № 1 в ми бемол мажор S124. Солист: Серхио Тиемпо (пиано).

3.36 часа Фридерик Шопен (1810-1849), Ноктюрно № 4 във фа мажор, опус 15 № 1. Изпълнява Серхио Тиемпо (пиано).

3.42 часа - Сергей Рахманинов (1873-1943), Три симфонични танца, опус 45.

Оркестър Оукландска филхармония с диригент Алан Бурибаев.

4.15 часа - Пьотр Илич Чайковски (1840-1893), Шест пиеси, опус19. Изпълнява Дънкан Гифърд (пиано).

4.47 часа - Греъм Кийни (р.1956), Дивертименто: Три буржоазни пиеси (Divertissement: Trois pièces bourgeoises), 1983. Изпълнява Австралийският струнен квартет.



18 май

3.00 часа - Дмитрий Шостакович (1906-1975), аранжимент Дмитрий Циганов, 10 прелюда из 24 прелюда, опус 24 (аранжирани за цигулка и пиано). Изпълняват Алиса Маргулис (цигулка) и Лили Майски (пиано).

3.17 часа - Антонин Дворжак (1841-1904), Клавирен квинтет № 2 в ла мажор, опус 81. Изпълняват Полина Лешченко (пиано), Иля Гринголц и Алиса Маргулис (цигулки), Натан Брауде (виола) и Миша Майски (чело).

3.57 часа - Франц Шуберт (1797-1828), Соната в ла минор D.821 за арпеджоне и пиано. Изпълняват Миша Майски (чело) и Марта Аргерич (пиано).

4.24 часа - Дмитрий Шостакович (1906-1975), Соната за цигулка и пиано, опус 134. Изпълняват Иля Гринголц (цигулк) и Петер Лаул (пиано).

4.54 часа - Франц Шуберт (1797-1828), текст Фридрих Шилер, Сбогуването на Хектор D.312b, Oп. 58 № 1. Изпълнява Кристоф Прегардиен (тенор) с Андреас Щайер (фортепиано по модел на Йохан Фриц, Виена ок. 1815).



19 май

3.00 часа - Франц Шуберт (1797-1828), Соната за № 21 в си бемол мажор D.960. Изпълнява Мария Жоао Пиреш (пиано).

3.46 часа - Лудвиг ван Бетовен (1770-1827), Соната за пиано № 26 в ми бемол мажор, опус 81a (Прощална). Изпълнява Жулиен Брокал (пиано).

4.04 часа - Франц Шуберт (1797-1828), Фантазия във фа минор D.940 за пиано на четири ръце. Изпълняват Мария Жоао Пиреш и Жулиен Брокал.

4.24 часа - Едвард Григ (1843-1907), Песента на Солвейг из „Пер Гинт”, Сюита № 2, опус 55. Изпълняват Мария Жоао Пиреш и Жулиен Брокал.

4.28 часа - Едуард Елгар (1857-1934), Вариации по собствена тема „Енигма” за оркестър, опус 36. Изпълнява Филхармонията на Осло с диригент Андре Превен.



20 май

3.00 часа - Бенджамин Бритън (1913-1976), Симфония реквием, опус 20.

3.20 часа - Реймънд Яо (р. 1973), Симфония за контратенор и оркестър. Солист: Андрю Уотс (контратенор).

3.49 часа - Карл Нилсен (1865-1931), Концерт за флейта и оркестър. Соло флейта: Емили Бийнън.

4.08 часа - Леош Яначек (1854-1928), Симфониета.

Симфоничен оркестър на Би Би Си с диригент Едуард Гарднър.

4.33 часа - Йоханес Брамс (1833-1897), Трио за виола, чело и пиано в ла минор, опус 114. Изпълняват Максим Рисанов (виола), Екатерина Апекишева (пиано) и Кристина Блаумане (чело).



21 май

3.00 часа - Хенрик Микóлай Гурецки (1933-2010), Три пиеси в старовремски стил.

3.10 часа - Волфганг Амазеус Моцарт (1756-1791), Концерт за пиано и оркестър № 20 в ре минор K466. Солист: Щефан Владар.

3.38 часа - Ференц Лист (1811-1886), Утешение № 3 в ре бемол мажор S172 № 3. Изпълнява Щефан Владар (пиано).

3.44 часа - Жан Сибелиус (1865-1957), Симфония № 2 в ре мажор, опус 43.

Симфоничен оркестър на Словенското радио и телевизия с диригент Даниел Райскин.

4.27 часа - Йозеф Хайдн (1732-1809), Симфония № 73 (H.1.73) в ре мажор „Ловът”. Изпълнява Симфоничният оркестър на Словенското радио и телевизия с диригент Павле Дешпал.

4.49 часа - Волфганг Амадеус Моцарт (1756-1791), Концертна ария Ch'io mi scordi di te…? K.505. Изпълняват Андреа Рощ (сопран) и Золтан Кочиш (пиано) с Унгарската национална филхармония.



22 май

Клаудио Монтеверди (1567-1643), Вечерня за блажената дева. Изпълняват Юлия ван Дорен (сопран), Тереза Уейким (сопран), Томас Кули (тенор), Еърън Шиъм (тенор), Брадфорд Глайм (баритон), Дана Уайтсайд (баритон), анс. Бостън барок с диригент Мартин Пърлман.

3.00 часа - Първа част

3.59 часа - Втора част

4.36 часа - Йохан Себастиан Бах (1685-1750), Соната за соло цигулка № 3 в до мажор BWV.1005. Изпълнява Вилде Франг (цигулка).



23 май

3.00 часа - Димитрие Кантемир (1673-1723), Ага риза.

3.11 часа - Гаспар Санс (1640-1710), Мариони.

3.19 часа - Джовани Габриели (ок.1553-1612), Ричерката в до. Соло чело: Урко Лараняга.

3.22 часа - трад. муз., аранжимент - Енрике Солинис, „Ерекашило фандангоа”. Солисти: Енрике Солинис (барокова китара) и Давид Хименес (ударни).

3.25 часа - Джовани Джироламо Капсбергер (ок.1580-1651), Сантяго де Мурсия (1673-1739), Colassione (Капсбергер); Cumbés (де Мурсия).

3.32 чада - Доменико Скарлати (1685-1757), Антонио Валенте (ок.1565-1580); Никола Матеис (ок.1700), Соната в ре мажор (Скарлати); Галярда (Валенте); Ground after the Scotch Humour из Арии за цигулка (Матеис).

3.41 часа - Антонио де Санта Крус (ок. 1700), Хáкари.

3.44 часа - трад. муз., аранжимент Енрике Солинис, „Уруска фандангоа” (баска песен).

3.48 часа - Гаспар Санс (1640-1710), Канарчета.

3.51 часа - аноним, аранжимент Енрике Солинис, „Уруска фандангоа”, „Тернуако поруе” (баски народни песни).

Баски бароков ансамбъл.

3.56 часа - Педро Мигел Маркéс и Гарсия (1843-1925), Симфония № 4 в ми мажор. Изпълнява Оркестърът на Норвежкото радио с диригент Ари Расилайнен.

4.32 часа - Клод Дебюси (1862-1918), Шест антични епиграфа. Изпълняват Винеке Йорданс и Лео фан Дузелаар (пиана).

4.48 часа - Игнаци Ян Падеревски (1860-1941), аранжимент Станислав Вехович, из Шест песни Oп. 18, аранжирани за хор: „Проляха се сълзи”; „Над голямата вода”; „Пазих го дълго”; „Песничката на гайдаря”. Хор на Полското радио с диригент Влоджимеж Шедлик.



24 май

3.00 часа - Александър Гречанинов (1864-1956), Liturgia Domestica, опус 79. Изпълнява Борис Христов (бас) с БХК „Светослав Обретенов” и Камерният оркестър на Българското радио. Диригент - Георги Робев.

4.17 часа - Александър Райчев (1922-2003), Соната-поема за цигулка симфоничен оркестър. Изпълнява Боян Лечев (цигулка) със Симфоничния оркестър на Българското радио. Диригент - Васил Стефанов.

4.37 часа - Панчо Владигеров (1899-1978), Сонатина кончертанте, опус 28. Изпълнява Иван Ефтимов.

4.56 часа - Петър Динев (1889-1980), Все упование мое. Изпълнява Хор Св. Троица, Пловдив с диригент Весела Гелева.



25 май

3.00 часа - Айвър Гърни (1890-1937), Военна елегия за оркестър.

3.15 часа - Сали Биймиш (р.1956), „Пеенето” - концерт за акордеон и оркестър. Соло акордеон: Джеймс Краб.

3.37 часа - Жан-Филип Рамо (1683-1764), „Разговори на музите” из Пиеси за клавесин. Изпълнява Джеймс Краб (акордеон).

3.42 часа - Уилям Уолтън (1902-1983), симфония № 1 в си бемол минор.

Симфоничен оркестър на Би Би Си с диригент Мартин Брабинс.

4.27 часа - Дмитрий Шостакович (1906-1975), Соната за цигулка и пиано, опус 134. Изпълняват Веско Ешкенази (цигулка) и Людмил Ангелов (пиано).



26 май

3.00 часа - Феликс Менделсон (1809-1847), из Песни без думи, опус 30.

3.20 часа - Дьорд Лигети (1923-2006), Musica Ricercata.

3.46 часа - Франц Шуберт (1797-1828), Adagio в сол мажор D178.

3.53 часа - Франц Шуберт (1797-1828), Соната за пиано в ла мажор D664.

4.13 часа - Кристоф Вилибалд Глук (1714-1787), транскрипция Джовани Згамбати (1841-1914), Мелодия (Орфей и Евридика).

4.17 часа - Франсеск Сивил и Кастелви (1895-1990), Празник на „Св. Кръст на Фигерес”.

Ноелия Родилес (пиано).

4.21 часа - Феликс Менделсон (1809-1847), Симфония № 5, опус 107 в ре мажор „Реформационна”. Изпълнява Оркестърът на Норвежкото радио с диригент Витаутас Лукочус.

4.51 часа - Джовани Батиста Фонтана (ок.1592-1631), Единадесета соната за корнет, цигулка и басо континуо. Изпълнява ансамбъл „Льо консер бризé”: Уилям Донгоа (корнет и ръководител), Кристин Моран (цигулка), Карстен Лоф (чембало), Ан-Катрин Бюше (орган/чембало), Бенжамен Перо (теорба).



27 май

3.00 часа - Арнолд Шьонберг (1874-1951), „Оцелелият от Варшава”. Изпълняват Дейвид Уилсън-Джонсън (четец), хор „Филхармония войсиз” и Оркестър Филхармония с диригент Еса-Пека Салонен.

3.09 часа - Анри Дютийо (1916-2013), „Сенките на времето”. Изпълняват Лукас Пинто, Джошуа Албукърки и Матю Гилам (дисканти) и Оркестър Филхармония с диригент Еса-Пека Салонен.

3.33 часа - Густав Малер (1860-1911), Симфония № 1 в ре мажор. Изпълнява Оркестър Филхармония с диригент Еса-Пека Салонен.

4.30 часа - Дмитрий Шостакович (1906-1975), Соната за чело и пиано в ре минор, опус 40. Изпълняват Нарек Хакназарян (чело) и Катя Апекишева (пиано).



28 май

3.00 часа - Дмитрий Шостакович (1906-1975), Концерт за пиано и оркестър № 1 в до минор, опус 35. Соло пиано: Хенрик Мове.

3.26 часа - Франц Шуберт (1797-1828), Симфония № 3 в ре мажор D200.

Симфоничен оркестър на Шведското радио с диригент Омер Мейр Велбер.

3.50 часа - Лудвиг ван Бетовен (1770-1827), Соната за пиано и цигулка във фа мажор, опус 24 „Пролетна”. Изпълняват Матс Зетерквист (цигулка) и Матс Видлунд (пиано).

4.14 часа - Йоханес Брамс (1833-1897), Симфония № 1 в до минор, опус 68. Изпълнява Симфоничният оркестър на Шведското радио с диригент Еса-Пека Салонен.



29 май

3.00 часа - Йоханес Брамс (1833-1897), Четири песни из шест квартета, опус 112. На пианото: Кристоф Шнакерц.

3.06 часа - Густав Малер (1860-1911), текст Рихард Леандер, „Спомен”.

3.09 часа - Феликс Менделсон (1809-1847), Шест песни за смесени гласове.

Хор на Западногерманското радио (WDR) с диригент Стефан Паркман.

3.25 часа - Адониран Барбоза (1910-1982), Ноел Роза (1910-1937), Жан Клейб, Ари Барозу (1903- 1964), Четири песни от Бразилия (Барбоза: „Изстрелът на Алваро”; Ноел Роза: „Разговор в бара”; Жан Клейб: „Бразилски срещи”; Ари Барозу: „Парченце от Бразилия”). Изпълнява ансамбъл „Возес ду Бразил”, Кристоф Шнакерц (пиано), диригент - Жан Клейб.

3.35 часа - Франц Шуберт (1797-1828), аранжимент Фридрих Зилхер (1789-1860) и Хайнрих Вернер (1800-1833); Карл Фридрих Цолнер (1800-1860), Три песни от Шуберт с техните традиционни версии: 3 songs by Schubert with their traditional versions: „Дива розичка” (за хор, ар. Хайнрих Вернер); „Дива розичка” D.257 (за сопран); „Странстването” из „Хубавата мелничарка” D.795 (за тенор); „Странстването” (за хор, ар. Карл Фридрих Цолнер). Изпълняват Бенита Борбонус (сопран), Борис Полман (тенор), Кристоф Шнакерц (пиано), Хорът на Западногерманското радио (WDR) с диригент Стефан Паркман.

3.48 часа - Танбури Мустафа Чауш; Асъм Арсой Йесари (1900-1992); Хамáмизаде Исмаил Деде ефенди (1778-1846); трад. турска музика, Четири турски песни: (Dök Zülfünü Meydane Gel; Yine Nese-i Muhabbet; Sazlar çalinir Çamlicanin bahçelerinde; Sekerli misin? Kaymakli misin?). Изпълнява Кьолнски хор за турска музика.

4.02 часа - трад. немска музика, „Мислите са свободни” (Die Gedanken sind frei). Изпълнява Хорът на Западногерманското радио (WDR) с диригент Стефан Паркман.

4.04 часа - Роберт Шуман (1810-1856), „Поетът говори” (Der Dichter spricht) из „Детски сцени”, опус 15. Изпълнява Кристоф Шнакерц (пиано).

4.07 часа - Антон Вилхелм фон Цукалмалио (1803-1869); аранжимент Волфрам Бухенберг (р. 1962), „Няма по-хубава страна” (Kein schöner Land). Изпълнява Хорът на Западногерманското радио (WDR) с диригент Стефан Паркман.

4.10 часа - Роберт Шуман (1810-1856), Мечтание из „Детски сцени”, опус 15. Изпълнява Кристоф Шнакерц.

4.14 часа - Фридрих Зилхер (1789-1869), текст Хайнрих Хайне (1797- 1856) и Йозеф фрайхер фон Айхендорф (1788-1857), Четири песни: „Не знам какво трябва да означава това” из Лорелай; „Свежо изпято”; „Ловец от Курпфалц”; „В счупен пръстен”. Изпълнява вок. анс. „Ди райнзенгер” (Рейнските певци).

4.23 часа - Макс Регер (1873-1916); Хюго Алфвейн (1872-1960), „Бяха две кралски деца” (Регер) и „Момичето в пръстена” (Алфвейн). Изпълнява Хорът на Западногерманското радио (WDR) с диригент Стефан Паркман.

4.35 часа - Антонин Дворжак (1841-1904), ув. „Моят дом”, опус 62. Изпълнява Симфоничният оркестър на Словашкото радио в Братислава с диригент Мариан Влах.

4.47 часа - Стеван Мокраняц (1856-1914), Тринадесети песенен венец (из Моята родина). Изпълнява Хорът на Сръбската радиотелевизия с диригент Младен Ягущ.

4.56 часа - Долф Тумаш (1889-1963), „Родината” (La Patria). Изпълнява Мъжки хор от Савонин с диригент Рюди Нецер.



30 май

3.00 часа - Лудвиг ван Бетовен (1770-1827), Увертюра в до мажор, опус 115.

3.08 часа - Ян Ладислав Дусек (1760-1812), Концерт за пиано и оркестър в сол минор, опус 49. Солист: Андреас Щайер (пиано).

3.38 часа - Лудвиг ван Бетовен (1770-1827), Багатела в ми бемол мажор, опус 126. Изпълнява Андреас Щайер.

3.42 часа - Лудвиг ван Бетовен (1770-1827), Симфония № 4 в си бемол мажор, опус 60.

4.15 часа - Лудвиг ван Бетовен (1770-1827), Симфония № 4 в си бемол мажор, опус 60 - откъс из Allegro ma non troppo.

Ансамбъл „Кончерто Кьолн” с диригент Михаел Гютлер.

4.19 часа - Антонин Дворжак (1841-1904), Меса в ре мажор, опус 86. Изпълняват Людмила Вернерова (сопран), Олга кодесова (алт), Владимир Окенко (тенор), Иля Прокоп (бас), Милушка Квехова (орган), Хорът на Чешкото радио и Пилзенският радио-оркестър с диригент Любомир Матл.



31 май

Джоакино Росини (1792-1868), „Жената от езерото”. Изпълняват Джойс ДиДонато (мецосопран - Елена, Жената от езерото), Хуан Диего Флорес (тенор - Джакомо, Крал Джеймс Шотландски), Даниела Барселона (мецосопран - Малкълм Греъм), Колин Лий (тенор - Родриго, Родерик Дю), Симон Орфила (бас - Дъглас), Юстина Грингите (мецосопран - Албина), Робин Легит (тенор - Серано), Кристофър Лакнър (баритон - бард), Пабло Бемш (тенор - кралски войник), Оркестър и Хор на Кралската опера Ковънт гардън. Диригент - Микеле Мариоти.

3.00 часа - Първо действие

4.37 часа - Второ действие.