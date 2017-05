"Форд" съкращава около 10% от своя персонал по целия свят

Водещата американска автомобилна компания Ford Motor Co. планира значителни съкращения на работната сила в световен план, като по този начин изпълнителният ѝ директор Марк Фийлдс се опитва да увеличи печалба и да се справи със спадащите цени на нейните акции, посочват хора, запознати с тези планове, съобщава "Уолстрийт Джърнъл".



Този ход идва на фона на заложеното за 2017-а година съкращаване на разходите на компанията с 3 млрд. долара - план, целящ да подобри рентабилността на "Форд" през следващата година дори въпреки очаквания застой при продажби на автомобили в САЩ.



По време на тригодишния управленски мандат на Марк Фийлдс цените на акциите на Ford Motor Co. пострадаха сериозно, а пазарната стойност на компанията се понижи значително по-силно, отколкото на нейни конкуренти като General Motors Co. и Tesla Inc.

Намаляването на работните места, което се очаква да бъде очертано още до края на настоящата седмица, е насочено до голяма степен към служителите на заплата в автомобилния гигант и има за цел да намали техния брой в световен план с около 10%, посочват източниците на "Уолстрийт Джърнъл".



Засега не е ясно дали планът включва съкращения на почасовата работна сила в американските фабрики на "Форд" и в заводите на компанията зад граница.

Трябва да се има предвид, че автомобилният гигант разполага с 200 хиляди служители в световен мащаб, половината от които работят в Северна Америка. Евентуалните сериозни съкращения в САЩ могат да предизвикат политически реакции с оглед на съществената роля на автомобилната индустрия, изтъквана по време на предизборната кампанията и в началото на мандата на президента Доналд Тръмп.