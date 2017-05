Четвърто измерение

Всеки, запознат с творческия път на Джон МакЛафлин (John McLaughlin), със сигурност е разбрал, че албумът на английския и световен китарист Now, Here, This (Сега, тук, това) е наситен с музика, обединила творческите и стилови преображения на големия музикант през няколко десетилетия, в това число - и разновидностите на неговия Оркестър Махавишну. Освен с музикалната си мощ продукцията е модел за подражание като тонрежисьорски подход и работа. Звукозаписните сесии са направени във Франция, Антиб, в Студио „26”. „Четвъртото измерение”, (The Fourth Dimension) се нарича формацията на китариста. В нея участват и Etienne M'Bappe, Gary Husband, Ranjit Barot. Обединени от МакЛафлин тези музиканти ни водят към светове, които уж знаем, мислим си, че познаваме, ала те са далече над нас, някъде в пространството, на различно ниво, наистина в друго измерение…

Заповядайте и Вие на това трансцендентално „магическо пътешествие”, както с „Бийтълс”, но 45 - 50 години след тях. Какво да се прави - традиция!



