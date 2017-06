Дори само името е достатъчно, за да се потопим потръпвайки в безкрайното наследство, което големият музикант остави на света. Преди десет години напусна своя земен път и отлетя към небесния оркестър. До една продукциите му като самостоятелен артист и композитор са знак за високо ниво, майсторство и класа. Изпълнените от Майкъл Брекър партии на тенор и сопран-саксофон остават в съзнанието ни с неговите авторски пиеси и неотменната сякаш представа за неделима, задължителна част от звукозаписните и концертни сесии с Herbie Hancock, Quincy Jones, Joni Mitchell, Bob James, George Benson, Patti Austin, Chaka Khan, Charlie Mingus, McCoy Tyner, Frank Zappa, Pat Metheny, Elvin Jones, Manhattan Transfer, Jaco Pastorius, Chet Baker, Billy Cobham, Horace Silver, Gary Burton, Mike Stern, Claus Ogerman, Mike Mainieri, Steps Ahead, Vince Mendoza, Roy Hargrove, Dave Holland, Frank Sinatra, Eric Clapton, Paul Simon, Art Garfunkel, Bruce Springsteen, Carly Simon, James Taylor, Steely Dan, Donald Fagen, Dire Straits, Steve Gadd, Dave Brubeck, Billy Joel, Hubert Laws, Larry Goldings, John Lennon, Aerosmith, Parliament-Funkadelic, Charlie Haden, Roger Daltrey, John Abercrombie, Brothers Johnson, Spyro Gyra, Everything but the Girl, Yusef Lateef, Warren Bernhardt, Chuck Loeb, Eddie Gómez, Peter Erskine, Eliane Elias, Brad Mehldau, Jack DeJohnette, Don Grolnick, Chick Corea, Michael Franks...

И всички те - обединени от едно име! От една и съща личност: Michael Brecker.

четвъртък, 8 юни от 23 часа