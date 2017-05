Лиъм Галахър изнесе първия си самостоятелен концерт

Лиъм Галахър изненада феновете по време на първия си самостоятелен концерт в залата "О2 Риц" в Манчестър, като излезе на сцената с колегата си от групата "Оейзис" Пол "Боунхед" Артърс, съобщи Контактмюзик, цитирана от БТА.Концертът беше в подкрепа на семействата на пострадалите и загиналите от терористичния атентат в Манчестър след концерта на Ариана Гранде миналата седмица. Рокзвездата изпълни редица хитове на "Оейзис", като откри вечерта с песента "Rock'n'Roll Star".Преди да излезе на сцената, в залата бяха запалени 22 свещи, колкото бяха хората, загубили живота си след избухването на бомбата.Лиъм Галахър изпълни новите си парчета "Greedy Soul", "Wall of Glass", "Bold" и "Paper Crown" от предстоящия си солов албум "As You Were".Появата на китариста Пол "Боунхед" Артърс за песента "Be Here Now" бе изненадата на вечерта. Очакваше се това да е братът на Лиъм - Ноел Галахър, но това не се случи. Феновете на "Оейзис" се обнадеждиха, че любимците им ще се съберат, след като Лиъм честити на брат си 50-годишния юбилей.