Представяне на "Канатица" – проект на Иван Шопов и „Авигея“ със специалното участие на Теодосий Спасов

Всеки, запознат с творческия път на Джон МакЛафлин (John McLaughlin), със сигурност е разбрал, че албумът на английския и световен китарист Now, Here, This (Сега, тук, това) е наситен с музика, обединила творческите и стилови преображения на големия музикант през няколко десетилетия, в това число - и разновидностите на неговия Оркестър Махавишну. Освен..