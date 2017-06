Нови имена, приятели и музика от фестивала "Джаз под ябълковите дървета"

В неделя, 4 юни, програма „Хоризонт“ ще излъчи пряко концерта на Ариана Гранде в памет на жертвите на терора в Манчестър. В концерта „One Love Manchester“, организиран от певицата, ще вземат участие Justin Bieber, Coldplay, Take That, Niall Horan от One Direction, Usher, Miley Cyrus, Katy Perry и Pharrell Williams, както и много специални гости...