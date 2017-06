Симфоничният оркестър на БНР закрива концертния сезон с премиера за България

На 9-и юни, петък, от 19.30 ч. в зала “България” Симфоничният оркестър на Българското национално радио ще закрие концертния сезон 2016/2017 с българската премиера на „Harmonielehre“ („Хармония за оркестър“) от Джон Адамс. Американският композитор – минималист е един от най-известните съвременни автори, чиято силна и ярка музика е вдъхновение за много музиканти.

Произведението (Harmonielehre) е създадено по сън, в който голям кораб се издига от залива на Сан Франциско към небето. “Harmonielehre” е любимо произведение и на своя автор Джон Адамс, който през този сезон е гост-композитор на Берлинската филхармония и дебютира там като диригент именно с „Хармония за оркестър“.

Симфоничният оркестър на БНР ще изпълни и “Тъй рече Заратустра” от Рихард Щраус, създадено по едноименната книга на немския философ Фридрих Ницше. Премиерата на творбата през 1896 г. във Франкфурт е дирижирана от самия автор.

Поради заболяване на главния диригент, последният за сезона концерт на Симфоничния оркестър на БНР ще бъде дирижиран от Константин Добройков. Той е завършил НУМТИ “Добрин Петков” – Пловдив и Idyllwild Arts Academy. Учи ударни инструменти и оркестрово дирижиране в Oberlin Conservatory of Music. През 2010 г. завършва оркестрово дирижиране в University of North Carolina - School of the Arts, а през 2013 г. защитава докторска степен по музикални науки със специалност оркестрово дирижиране в Boston University. От 2013 г. Константин Добройков е един от главите диригенти на Държавна опера - Пловдив, а от 2016 г. работи и със Симфоничния оркестър на БНР.

Билети за концерта могат да бъдат закупени на касата на “Кантус Фирмус” в зала “България”, от Рекламно-информационния център на БНР (бул. “Драган Цанков” 4), както и в мрежата на ticketsbg.com.

Входът е свободен за ученици от музикалните училища и студенти от НМА “Проф. Панчо Владигеров” и АМТИИ – Пловдив, срещу показана ученическа или студентска карта.