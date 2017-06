Познати зарибяващи мотиви в новото на Fifth Harmony

Fifth Harmony бележат успех с новия си сингъл Down като в момента именно той е най-прибавяният нов трак в плейлистите на американските поп станции. Down с участието на Gucci Mane е първият хит на формацията без Camila Cabello, която ги напусна в края на миналата година.По конструкция парчето напомня на най-успешното им до момента – Work from Home с Ty Dolla $ign – прекарало две седмици на върха в радио чарта на Щатите миналата година по това време, когато достигна и номер три в британската радио класация.

Down е пилотно предложение от предстоящия нов албум на Fifth Harmony. За Billboard момичетата казват, че в новата компилация могат да се чуят експерименти с различни стилове от поп до арендби и уточняват, че това е албумът, за който предимно самите те са допринесли. Fifth Harmonу пускат новата си песен на фона на бързото изкачване на Cabello с нейния първи изцяло солов официален сингъл Crying in the Club.

За още от актуалните хитове на седмицата не пропускайте Music Point. Тази седмица свежи заглавия от Rita Ora, Katy Perry и Olly Murs. Очаквайте най-добре представящия се младеж от One Direction на Острова и отговор на въпроса дали Luis Fonsi, Daddy Yankee и Justin Bieber продължават да оглавяват трансатлантическата ни класация. Ще ви кажем дали Despacito е все още на номер едно и в британския радиочарт, както и дали някои е свалил Zedd и Alessia Cara от върха в американската еърплей класация.

