Ирландска седмица преди Блумсдей

„Каскандо“ от Самюъл Бекет в нощта на 11 юни е увертюрата към тази седмица, а от 12 до 16 юни ще ви представим една своеобразна панорама, чиято ключова дума е Дъблин. Дъблин е не само родно място на почти всичките ни автори ирландци, дори двама от тях са родени на една и съща модерна и престижна дъблинска улица с разстояние във времето от 200 години. Дъблин е и главният образ на една песен, чието заглавие е Rocky way to Dublin/ Скалистият път до Дъблин на групата The Dubliners и чийто главен герой напуска дома си през веселия месец юни, като оставя момичетата с разбити сърца, прегръща баща си и целува майка си, изпива пинта бира да уталожи скръбта и сълзите, отрязва си здрава трънка да прогони призраците и таласъмите, и, надянал новите си потракващи алпийки, прекосява блатата и подплашва кучетата по скалистия път до Дъблин.

В понеделник, вторник, сряда и петък ще чуете двуезично четене на откъси от „Одисей“ на Джеймс Джойс, романа, провокирал честването на Блумсдей с факта, че цялото му повествование обхваща тази точна дата, датата 16 юни 1904 г. и скоро след това и 16 юни изобщо, 16 юни всяка година.

Песента „Скалистият път до Дъблин“ е музиката на това четене.



Освен това ирландската програма включва:

„Портретът на Дориан Грей“ от Оскар Уайлд, постановка на Магда Вълева от 1982 година с участието на Антони Генов, Иван Андонов, Петър Гюров, Любомир Младенов, Михаил Петров, Рут Спасова в понеделник, 12 юни, от 0.20.



„Училище за сплетни“ от Ричърд Шеридан, постановка от 1985 г. на Вихрони Чачановски с участието на Константин Коцев, Петя Силянова и Анета Сотирова във вторник, 13 юни.

„Не аз“ от Самюъл Бекет, документален запис на представлението на живо, състояло се на 26 януари 2005 г. в първо студио на БНР, режисьор: Иван Добчев, музика на живо: Асен Аврамов в сряда, 14 юни 2017, от 0.20.



„Луната свети над Килинамой“ и „Среднощна история“ от Шон О’Кейси в четвъртък, 15 юни 2017, от 0.20 часа.



и „Щастливи дни“ от Самюъл Бекет, постановка на Гриша Островски от 1994 г. с участието на Татяна Лолова, Петър Петров и Гриша Островски в петък, 16 юни, Блумсдей.



Панорамата събира ирландски автори от различни поколения, с разнообразни посоки на търсения, стилове, теми, амбиции и експерименти с формата. Общото е световната им известност. Общото е изключителният талант на разказвачи. И чувството за хумор.