Напрежение на европейските борси след солиден спад на акциите от технологичния сектор по цял свят

В понеделник европейските борси се намират под натиск в резултат на агресивни разпродажби на акции от технологичния сектор, дължащи се на солиден спад на американски технологичен индекс Nasdaq в края на петъчната търговия на "Уолстрийт".

Индексът Nasadaq се повиши първоначално в петък до нов рекорден връх от 6341,70 пункта, след което обаче последва негов драматичен спад с над 3% от този исторически връх и в края на американската търговия затвори със загуба от 1,8% до ниво от 6207 пункта, като това представлява негово понижение с цели 113 пункта - второ най-солидно еднодневно негово понижение за настоящата година.

Сривът на американския технологичен сектор беше провокиран от агресивни продажби на акции с цел прибиране на печалби, след като анализатори на банката Goldman Sachs предупредиха, че акциите на редица водещи компании като Facebook Inc., Amazon.com Inc., Apple Inc., Microsoft Corp. и Alphabet Inc. (собственик на Google) може би вече са доста надценени.

Преди старта на днешната търговия на "Уолстрийт" фючърсите на технологичния индекс Nasdaq100 продължават да се понижават, губейки още около 1% от стойността си, като според редица анализатори, евентуални солидни загуби в технологичния сектор за втора поредна сесия на търговия могат да подплашат инвеститорите на фондовите борси в световен план.

Финансови анализатори напомнят, че голяма част от възходящото рали на американските фондови борси през 2017-а година беше базирано на силен инвеститорски апетит за покупки на акции на технологични флагмани като Facebook, Alphabet, Amazon, Netflix и Apple, чиито акции поскъпнаха с между 27% и 34% от началото на годината.

Поради това не е изненада, че днес и европейските пазари на акции се оцветиха в червено с оглед на натиск от продажби на технологични компании, като индексът Stoxx 600 Technology отвори със загуба от близо 3% и е на път да отчете най-солиден дневен спад от вота на британците точно преди година в подкрепа за Брекзит. Трябва да се има предвид, че европейският технологичен индекс достигна по-рано този месец 15-годишен връх и поскъпвайки с около 40% в рамките на последните 12 месеца.

Днес най-солиден спад регистрират акциите на европейските технологични компании, обвързани с американския гигант Apple Inc. на фона на спад с 3% на акциите на производителя на iPhone, търгувани на борсата във Франкфурт. Акциите на австрийската компания за компютърни чипове AMS AG се сриват с 9,21%, на STMicroelectronics NV - с 4,61% и на Dialog Semiconductor - с 5,71%.

Общият европейски индекс Stoxx Europе 600 се понижава с 0,85%, немският DAX - с 0,9%, а фондовият индекс на борсата в Париж CAC40 - с 1% въпреки убедителната победа на партията на френския президент Макрон на първия тур на парламентарните избори в страната.

В същото време британският фондов индекс FTSE100 се понижава с 0,1% и е на път да се окаже на загуба за пета от последните шест сесии на търговия, като и тук най-солиден спад бележи технологичния сектор. Акциите на Micro Focus International PLC се понижават с 3,04%, а на Sage Group PLC - с 2,44%. Напрежението на борсата в Лондон е факт и на фона на оставащите въпросителни относно бъдещия политически пейзаж на Острова, след като през миналата седмица управляващата Консервативна партия на премиера Тереза Мей загуби досегашното си парламентарно мнозинство. В петък индексът FTSE100 нарасна с 1% след рязката обезценка на британската валута в резултат на изненадващия провал на Торите на изборите на 8-и юни. Въпреки че паундът продължава да губи позиции и през днешната търговия, инвеститорите в Лондон започват да акцентират предимно върху несигурното политическо бъдеще и предстоящите преговори с ЕС за Брекзит, отколкото върху позитивния ефект за големите мултинационални компании на Острова от слабостта на местната валута.

По-добро повишение по време на търговията в понеделник бележат единствено акциите на енергийните компании с оглед днешно поскъпване на петролните фючърси с над 1,5%, като акциите на Royal Dutch Shell PLC нарастват с 1,95%, а на British Petroleum - с 1,25%.