Хиляди пътища

На кръстопътя в сърцето на света хилядите пътища се събират, а онези, които вървят по тях са приятелите ми отнякъде. Те не маршируват в строги редици. Всеки свободно следва своя ритъм. Един е прегърнал близката си, а друг върви самичък, там, на кръстопътя на хилядите пътища. Пристигат от края на света, прекосяват планини, носят желанието, съмнението, надеждата да стигнат края. Зад тях никой не ги очаква. Те следват само една звезда в нощта. Те се разпознават, усмихват се, когато се срещнат там, на кръстопътя на хилядите пътища. На кръстопътя в сърцето на света се събират хиляди мечти. Понякога ги чувам. Тогава до мен достига мъдростта на лудите, но моля ви, не ги будете. Защото са по-крехки и от огънче, блещукащо изпод заспалата жарава.

Една светлинка бди на кръстопътя на хилядите пътища.

Звезда със хиляди отблясъци. Звезда със хиляди отблясъци…

Жорж Мустаки (свободен превод: Кр.Бояджиев)



„Трето Матине“ на Ричард Пейдж и Пат Ленърд, Пол Мак Картни (с още непроменена от Фил Спектър версия на песента The Long and Winding Road), „ФСБ“ и завръщането им с думи на Даниела Кузманова, „Мери бойс бенд“ и „Супертрамп“ – всеки от тях със свой „Дълъг път към дома“, „Старият римски път“ на поетесата Петя Йорданова и група „Асоциация“, Брус Хорнсби (странник-скиталец с южняшки дух на певец, поет и музикант), вечната италианска песен Vado via на Друпи и „Пътя към звездите“ на „Щурците“ и Димитър Керелезов… виртуално и реално се пресичат някъде, някога в „Кръстопътя на хилядите пътища“ на Жорж Мустаки и в музикално-поетичната ни среща.

Добре дошли сте!



неделя, 16 юли, от 17 часа