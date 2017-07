Американският писател Дейв Егърс гостува в София

play

Дейв Егърс ще се срещне с българската публика тази вечер в 18.30 ч. в Софийска градска художествена галерия. Поводът за гостуването на американският писател е излизането на един от последните му романи "Холограма за краля" в България. Това е втората книга на автора след „Кръгът“, която излиза у нас. "Холограма за краля" е финалист за Националната награда за литература на САЩ за 2012 година. Преводът е на Ана Пипева и Аглика Маркова.



„Проницателна и безкрайно четивна притча за Америка в епохата на глобалната икономика – натрапчива, красива и тъжна. . . Егърс успява да насели фразеологията и тиковете на една забележимо американска мисловност точно толкова блестящо, колкото пресъздава в по-ранните си книги светоусещането на един суданец и един сириец. . . Холограма за краля е, освен много други неща, едно изтерзано изследване на това къде и как американците загубиха вяра в себе си и – да използваме ключовата дума, която друг самотен изгнаник използва по адрес на Алан – „претърпяха поражение“, пише Пико Айър за New York Times Book Review.



Дейв Егърс е роден през 1970 година. Освен на романите "Холограма за краля" и „Кръгът“(превърнат наскоро във филм с участието на Ема Уотсън и Том Ханкс) той е автор на What Is the What, финалист за National Book Critics Circle Award, Your Fathers, Where Are They? And the Prophets, Do They Live Forever?, включена в краткия списък на International Dublin Literary Award и още редица книги.



Егърс е основател на издателството „МакСуийнис“, както и действащ редактор на „Глас на свидетел“, поредица от книги, която използва устни истории, за да осветли случаи на нарушаване на човешките права. Съосновател е на Мрежата от центрове за обучение по писателски умения сред младежите 826 National, която днес има филиали в двайсет и два града по целия свят. Носител е на Литературната награда за мир Dayton и на Аmnesty International Chair за 2015 година, която се дава за изключителни заслуги в борбата за човешки права. Член е на Американската академия за изкуства и литература.

Американският писател гостува в „Артефир“ заедно с издателя Манол Пейков преди премиерата на "Холограма за краля" в СГХГ тази вечер.