Композиторът и вибрафонистът Ерол Ракипов! Приятно ни е.

Третият юлски брой на предаването има специален гост - композиторът и вибрафонистът Ерол Ракипов, с който говорим за последния му проект Distant Dreams.

Мост между поколенията - учителят му Гари Бъртън е и автор на анотацията във вътрешната корица. Мост между мечти и реалности, сънища, стари приказки и песни и модерни композиции (The Dream of the Little Gypsy, Bosphorus, Shopeto in NY). И многозначност в идеите (Odd Times, Miami - Sofia (Via Havana).

Още лайв видео с Ерол и плейлист с негови изпълнения в подкаста на Джаз+ по радио Бинар.

