Програма на Еврокласик ноктюрно от 16 до 31 юли 2017 година

16 юли

3.00 часа – Карл Нилсен (1865-1931), „Хелиос“, увертюра, оп. 17.

3.13 часа – Рихард Вагнер (1813-1883), текст Матилде Везендонк (1828-1902), аранжимент Феликс Мотл (1856-1911), Песни по Везендонк, аранжимент за глас и оркестър. Соло сопран – Дебора Войт.

3.34 часа – Густав Малер (1860-1911), Симфония № 1 в ре мажор „Титанът“.

Датски национален симфоничен оркестър с диригент Фабио Луизи.

4.30 часа – Арнолд Шьонберг (1874-1951), Просветлена нощ за струнен секстет, оп. 4. Изпълнява ансамбъл „Ароноуиц“.



17 юли

3.00 часа – Гийом дьо Машо (ок.1300-1377), Меса „Нотр дам“. Изпълнява ансамбъл „Грендьолавоа“ с диригент Бьорн Шмелцер.

4.01 часа – Жан-Филип Рамо (1683-1764), Симфонии и танци. Изпълнява Братиславският духов квинтет.

4.18 часа – Франц Шуберт (1797-1828), Соната за пиано в си бемол мажор D.960. Изпълнява Наум Груберт (пиано).



18 юли

3.00 часа – Игнац Мошелес (1794-1870), Почит към Хендел, оп. 92 за две пиана.

3.14 часа – Роберт Шуман (1810-1856), Анданте и вариации в си бемол мажор, оп. 46, аранжимент за две пиана.

3.29 часа – Роберт Шуман (1810-1856), из Четири фуги, оп. 72 за пиано. Изпълнява Тобиас Кох.

3.36 часа – Йохан Себастиан Бах (1685-1750), аранжимент Андреас Щайер и Тобиас Кох, канонични вариации върху „От Небесата високи“ (Vom Himmel hoch) BWV.769.

3.49 часа – Роберт Шуман (1810-1856), аранжимент Клод Дебюси (1862-1918), Шест етюда, оп. 56.

4.08 часа – Роберт Шуман (1810-1856), из Седем клавирни пиеси във форма на фугета, оп. 126.

4.17 часа – Фридерик Шопен (1810-1849), Рондо в до мажор B.27 (оп. 73), аранжимент за две пиана – Андреас Щайер.

4.28 часа – Манос Хадзидакис (1925-1994), Децата на Пирей.

Андреас Щайер (пиано Ерар от 1838) и Тобиас Кох (пиано Плейел от 1854).

4.31 часа – Фредерик Делиус (1862-1934), Концерт за цигулка и оркестър. Изпълнява Филип Джокич (цигулка) със Симфоничния оркестър на Нова Скоша. Диригент Георг Тинтнер.



19 юли

3.00 часа – Феликс Менделсон (1809-1847), увертюра „Хебриди“, оп. 26. Изпълнява Оркестърът на Концертгебау Амстердам с диригент Ото Клемперер.

3.10 часа – Лудвиг ван Бетовен (1770-1827), Симфония № 1 в до мажор, оп. 21. Изпълнява Оркестърът на Концертгебау Амстердам с диригент Вилхелм Фуртвенглер.

4.35 часа – Волфганг Амадеус Моцарт (1756-1791), Речитатив и рондо Ch'io mi scordi di te?, K505. Изпълняват Елизабет Шварцкопф (сопран), Мария Курчо (пиано) и Оркестърът на Концертгебау Амстердам с диригент Ото Клемперер.

3.46 часа – Густав Малер (1860-1911), Симфония № 4 в сол мажор (1892). Изпълняват Елизабет Шварцкопф (сопран) и Оркестърът на Концертгебау Амстердам с диригент Бруно Валтер.

4.40 часа – Лудвиг ван Бетовен (1770-1827), увертюра „Леонора“ № 3 (оп. 72b). Изпълнява Оркестърът на Концертгебау Амстердам с диригент Вилхелм Фуртвенглер.

4.55 часа – Джакомо Пучини (1858-1924), Ария на Чо-Чо сан Un bel di vedremo из операта „Мадам Бътерфлай“. Изпълнява Грейс Мур (сопран) с Оркестъра на Концертгебау Амстердам с диригент Вилем Менгелберг.



20 юли

3.00 часа – Хоакин Турина (1882-1949), Фантастични танци, оп. 22.

3.16 часа – Едуард Лало (1823-1892), Испанска симфония в ре минор за цигулка и оркестър, оп. 21. Соло цигулка – Летисия Морено.

3.50 часа – Морис Равел (1875-1937), Испанска рапсодия.

4.06 часа – Мануел де Фая (1876-1946), Сюита № 2 из балета „Тривърхата шапка“.

Национален симфоничен оркестър на Ирландското радио и телевизия с диригент Жозеп Понс.

4.19 часа – Едвард Григ (1843-1907), Селски танци, оп. 72 за пиано. Изпълнява Ингфрид Брайе Нюхус (пиано).

4.57 часа – Карлос Салседо (1885-1961), Танго из „Два танца за две арфи“. Изпълняват Джулия Шоу и Нора Буманис (арфи).



21 юли

3.00 часа – Пьотр Илич Чайковски (1840-1893), Годишните времена, оп. 37b.

3.44 часа – Дмитрий Шостакович (1906-1975), 24 прелюда, оп. 34.

Игор Левит (пиано).

4.20 часа – Бохуслав Мартину (1890-1959), Симфония № 1. Изпълнява Симфоничния оркестър на Чешкото радио с диригент Владимир Валек.



22 юли

3.00 часа – Доменико Скарлати (1685-1757), Клавирна соната в ла мажор K208; Соната в ре мажор K119. Изпълнява Жан Рондо (клавесин).

3.11 часа – Антонио Солер (1729-1783), Клавирна соната № 41 в ла мажор; Соната № 39 в ла мажор; Соната № 3 в ре минор. Изпълнява Диего Арес (клавесин).

3.20 часа – Доменико Скарлати (1685-1757), Клавирна соната в ми мажор K215; Соната в ре минор K213; Соната в ре минор K141. Изпълнява Жан Рондо (клавесин).

3.36 часа – Антонио Солер (1729-1783), Клавирна соната № 42 в ла бемол мажор; № 43 в ла бемол мажор; № 25 в си минор. Изпълнява Диего Арес (клавесин).

3.46 часа – Доменико Скарлати (1685-1757), Клавирна соната в сол минор K30; Соната в до мажор K132. Изпълнява Жан Рондо (клавесин).

3.57 часа – Антонио Солер (1729-1783), Клавирна соната № 26 в си минор; № 21 в сол мажор; № 22 в сол мажор. Изпълнява Диего Арес (клавесин).

4.03 часа – Антонио Солер (1729-1783), Прелюд № 1 в ре минор и Фанданго. Изпълнява Диего Арес (клавесин).

4.16 часа – Николай Римски-Корсаков (1844-1908), симфонична сюита „Шехеразада“, оп. 35. Изпълнява Националният оркестър на Румънското радио с диригент Йосиф Конта.



23 юли

3.00 часа – Йоханес Брамс (1833-1897), Концерт за цигулка и оркестър в ре мажор, оп. 77. Соло цигулка – Вероника Еберле.

3.43 часа – Йоханес Брамс (1833-1897), Симфония № 2 в ре мажор, оп. 73.

Симфоничен оркестър на Шведското радио с диригент Даниел Хардинг.

4.22 часа – Фридерик Шопен (1810-1849), 24 прелюдии за пиано, оп. 28. Изпълнява Никита Магалоф.



24 юли

3.00 часа – Нилс Гаде (1817-1890), Струнен октет във фа мажор, оп. 17. Изпълняват Датският струнен квартет и ансамбъл „МидВест“.

3.32 часа – Нилс Гаде (1817-1890), Струнен квартет № 2 в ми минор. Изпълнява Датският струнен квартет.

3.53 часа – Феликс Менделсон (1809-1847), Струнен октет в ми бемол мажор, оп. 20. Изпълняват Датският струнен квартет и aнсамбъл „МидВест“.

4.26 часа – Нилс Гаде (1817-1890), „Валс на невестата“ из балета „Народна приказка“. Изпълняват Датският струнен квартет и ансамбъл „МидВест“.

4.29 часа – Йохан Себастиан Бах (1685-1750), Партита № 4 в ре мажор BWV 828. Изпълнява Андреас Щайер (клавесин).



25 юли

3.00 часа – Клод Дебюси (1862-1918), Прелюд към следобеда на един фавн. Изпълнява Шотландският симфоничен оркестър на Би Би Си с диригент Илан Волков.

3.12 часа – Рихард Вагнер (1813-1883), Второ действие из операта „Тристан и Изолда“. Изпълняват Евелин Херлициус – сопран (Изолда); Щефан Финке – тенор (Тристан); Мишел Брейд – мецосопран (Брангена); Франц Хавлата – бас (Марке); Рафал Бартмински – тенор (Мелот); Националният симфоничен оркестър на Полското радио в Катовице с диригент Леополд Хагер.

4.34 часа – Йохан Себастиан Бах (1685-1750), Сюита за оркестър № 3 в ре мажор BWV.1068. Изпълнява ансамбъл „Ла петит банд“ с диригент Сигизвалд Кюйкен.

4.55 часа – Доменико Скарлати (1685-1757), Соната в ла мажор Kk.208. Изпълнява Илзе Граубина (пиано).



26 юли

3.00 часа – Антонио Салиери (1750-1852), либрето Джовани Батиста Касти, „Първо музиката, после думите“ – театрално дивертименто в едно действие. Изпълняват Енрико Фисоре (бас, Маестрото), Владимир Руждяк (баритон, Поетът), Джурджевка Чакаревич (мецосопран, Дона Елеонора), Нада Сиришчевич (сопран, Тонина), Фестивален оперен ансамбъл и Дубровнишкият симфоничен оркестър с диригент Никша Бареза.

4.08 часа – Волфганг Амадеус Моцарт (1756-1791), увертюра към едноактния зингшпил „Театралният директор“ K.486. Изпълняват Бергенската филхармония с диригент Айвър Болтън.

4.14 часа – Фридерик Шопен (1810-1849), Соната за пиано № 3 в си минор, оп. 58. Изпълнява Ван Клайбърн (пиано).

4.40 часа – Йозеф Хайдн (1732-1809), Симфония № 95 (H.1.95) в до минор. Изпълнява Филхармонията на Осло с диригент Марек Яновски.



27 юли

3.00 часа – Федерико Момпоу (1893-1987), Детски сцени.

3.12 часа – Исаак Албенис (1860-1909), из „Иберия“.

3.42 часа – Енрике Гранадос (1867-1916), Гойески, книга първа.

4.16 часа – Енрике Гранадос (1867-1916), Интермецо из Гойески, книга втора.

4.42 часа – Федерико Момпоу (1893-1987), Песен и танц (Cançó i dansa) № 6.

4.46 часа – Фридерик Шопен (1810-1849), Ноктюрно в до диез минор, посмъртен опус.

Луис Фернандо Перéс (пиано).

4.53 часа – Еманюел Шабрие (1841-1894), „Испания“ – рапсодия за оркестър. Изпълнява Симфоничният оркестър на Сидни с диригент Стюарт Чалъндър.



28 юли

3.00 часа – Лудвиг ван Бетовен (1770-1827), Струнен квартет във фа мажор, оп. 18 № 1.

3.28 часа – Джузепе Врди (1813-1901), Струнен квартет в ми минор.

3.50 часа – Лудвиг ван Бетовен (1770-1827), Струнен квартет в ми минор, оп. 59 № 2 („Разумовски“).

4.21 часа – Йозеф Хайдн (1732-1809), Струнен квартет в сол минор, оп. 74 № 3 („Ридер“).

4.27 часа – Пьотр Илич Чайковски (1840-1893), Симфония № 2 в до минор, оп. 17. Изпълнява Филхармонията на Би Би Си с диригент Джанандреа Нозеда.



29 юли

3.00 часа – Биаджо Марини (ок.1594-1663), Sonata sopra fuggi dolente cuore; Стефано Ланди (1587-1639), Narrero s'il dolore lascia, It' al sacro consiglio; Алесандро Пичини (1566-ок.1638), Токата; Сиджизмондо д'Индия (1580-1629), Cara mia cetra; Клаудио Монтеверди (1567-1643), Rosa del ciel, Sinfonia, Possente spirto; Джовани Мария Трабачи (ок.1575-1647), Durezze et ligature, Durezze et ligature; Якопо Пери (1561-1633), Non piango e non sospiro; Андреа Фалкониери (1585/6-1656), Battaglia de Barabaso yerno de Satanas.

3.35 часа – Луиджи Роси (1597-1653), Passacaille, Lasciate Averno o pene; Стефано Ланди (1587-1639), Volge Orfeo gli occhi, Ombre grate d'Averno, Bevi, bevi sicura l'onda; Джовани Легренци (1626-1690), Соната; Джовани Мария Трабачи (ок.1575-1647), Durezze et ligature; Клаудио Монтеверди (1567-1643), Oblivion soave.

Ансамбъл „Стилус фантастикус“: Марк Мойон (тенор), Уилям Донгоа (корнет), Пабло Валети (цигулка), Фридерике Хойман (виола да гамба, лироне), Анжелик Мойон (барокова арфа), Едуардо Егуес (теорба, китара), Дирк Бьорнер (орган, чамбело).

4.02 часа – Фридерик Шопен (1810-1849), 12 етюда, оп. 25 за пиано. Изпълнява Лукас Генюшас.

4.34 часа – Клод Дебюси (1862-1918), Струнен квартет в сол минор. Изпълнява Шльонският квартет.



30 юли

3.00 часа – Феликс Менделсон (1809-1847), из Песни без думи, оп. 30.

3.20 часа – Дьорд Лигети (1923-2006), Музика ричерката.

3.46 часа – Франц Шуберт (1797-1828), Ададжо в сол мажор D178.

3.53 часа – Франц Шуберт (1797-1828), Соната за пиано в ла мажор D664.

4.13 часа – Кристоф Вилибалд Глук (1714-1787), транскрипция Джовани Згамбати (1841-1914), Мелодия (Орфей и Евридика).

4.17 часа – Франсеск Сивил и Кастелвú (1895-1990), Празник на Светия Кръст във Фигерес.

Ноелия Родилес (пиано).

4.21 часа – Феликс Менделсон (1809-1847), Симфония № 5, оп. 107 в ре мажор „Реформационна“. Изпълнява Оркестърът на Норвежкото радио с диригент Витаутас Лукочус.

4.51 часа – Джовани Батиста Фонтана (ок.1592-1631), Единадесета соната за корнет, цигулка и басо континуо. Изпълнява ансамбъл „Льо консер бризé“: Уилям Донгоа (корнет и ръководител), Кристин Моран (цигулка), Карстен Лоф (чембало), Ан-Катрин Бюше (орган и чембало), Бенжамен Перо (теорба).



31 юли

3.00 часа – традиционна арменска, Химн на зората, шаракан (арменско църковно песнопение).

3.04 часа – Комитáс (1869-1935), из Божия литургия на Арменската апостолическа църква.

3.32 часа – Арво Пярт (р. 1935), Пресвета Богородице.

3.38 часа – Кшищоф Пендерецки (р.1933), „Молим Те“ из Кадиш.

3.41 часа – Артур Аванесов (р. 1980), Кирие елейсон.

3.47 часа – Комитáс (1869-1935), Четири народни песни (1. „Работна песен“; 2. „Песен на орача от Лори“; 3. „Здравей красива яребице“; 4. „Моля те, биче“).

4.02 часа – Саят-Нова (1712-1795), джазов аранжимент Артур Манукян и Вахан Баблоян), „Няма да тъговам по този свят“.

4.06 Комитáс (1869-1935), „Ела при мен, моя птичко“.

Септет на Държавния камерен хор „Ховер“ с ръководител Сона Хованисян.

4.10 Имантс Земзарис (р. 1951), Пасторал за лятна флейта. Изпълнява Таливалдис Декнис (орган).

4.25 часа – Вяйньо Райтио (1891-1945), Първа и Втора сцена из балета „Водната колона“ (Vesipatsas). Изпълнява Симфоничният оркестър на Финландското радио с диригент Око Каму.

4.49 часа – Жермен Тайефер (1892-1983), Соната за арфа. Изпълнява Годелийве Срама.