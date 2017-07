Мадлен Пейру, Кърт Елинг, Лусиана Соуза и Камий Берто изпяват живота на Чарли Паркър

В четвъртия юлски брой продължаваме темата за мостовете между стиловете от различни брегове.

Джаз-идиомът в тангото този път е на финала с трио, взело за име името на тангото Малена.

В началото отдаваме почит на пренаписаната история на живота на Чарли Паркър, изпята от Мадлен Пейру, Кърт Елинг, Лусиана Соуза и Камий Берто.

Един от следовниците на бибопа - Уейн Шортър, е герой на друг препрочит - този път бразилски.

Албумът е Hybrido From Rio to Wayne Shorter и Антонио Адолфо дава своята версия на класиката Footprints.

Внукът на Жобим гостува на китариста Джон Пицарели в проекта му, посветен на половинвековната история на албума на Жобим със Синатра - слушаме ги в медли на I Concentrate On You с Wave. От юбилейния концерт на АСТ слушаме Нилс Ландгрен, Емил Паризиен и Венсан Перени.

Нощта е млада!

