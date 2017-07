Хърватските даркуейвъри No No Instigator с концерти в София и Пловдив

В петък (21 юли) и събота (22 юли) радиофестивалът „Аларма Пънк Джаз“ е домакин на поредната интересна българска отсечка от турнето на нова група от Балканите. Групата е No No Instigator от Хърватия, а концертите й са съответно в клуб Live & Loud на „Позитано“ 8 (съорганизатори на събитието заедно с Neu Berlin) в петък вечер и в пловдивското Bee Bop Café в събота вечер.

No No Instigator е трио от Загреб в най-добрите осемдесетарски и деветдесетарски традиции, на което обаче съвсем не му липсват и свежи идеи, съзвучни по-скоро с катастрофалния XXI век, в който на всички ни е отредено да завършим живота си (един ден). Първият им албум ще бъде готов наесен, а дотогава им предстоят над 30 концерта – цяло балканско турне и доста концерти на запад от екс-югославските ширини (Швейцария, Германия и пр.). В звученето им могат да бъдат открити всякакви познати влияния – Joy Division, The Cure, Front 242, Kraftwerk, Dobri Isak, Šarlo Akrobata, Paraf и т.н., а познанството си с тях дължим на нашия добър приятел и дарк-уейв/рокендрол легенда Горан Лаутар, който в началото на миналото лято също профуча през София и Пловдив с проекта си Neon Lies.



Това, че No No Instigator са от същата кръвна група като Neon Lies, е несъмнен факт, имайки предвид и факта, че освен авторските си песни, на концерти често се представят и със свои аранжименти на някои от най-големите ъндърграунд хитове на Neon Lies като емблематичната песен Sex Without Faces. Иначе имат и песен посветена на ъдърграунд-иконата Лидия Ланч, песни за въображаеми котки, които са по-добри приятели от въображаемите приятели, песни за липсата на талант и въобще интересни истории за разказване, които съвсем не са в конфликт с импулса да подскачате като луди на техен концерт.



Специалните гости на софийския концерт на хърватите този петък в Live & Loud са „Абсолютно Начинаещи“. Те, разбира се, въобще нямат нужда от представяне. От дълго време чакахме легендарната група на Симеон Воев и Константин Гюров да се появи в афиша на „Аларма“ – и ето я на: в обновения състав, в който работят вече половин година и в който подгряваха She Past Away през януари. Със сигурност ще чуем и някои съвсем нови песни.

Пловдивският съботен концерт на No No Instiugator в Bee Bop Café е една от последните ви възможности да се позабавлявате с качествена инди/пост-пънк/даркуейв музика на живо преди големите августовски жеги да се настанят трайно между тепетата.



Вратите и двата дни (и в двата града) отварят в 21.30 часа, а началото е някъде около 22.30 ч.

По-евтини билети и за София, и за Пловдив има в системата на EpayGo и на касите на EasyPay в цялата страна.