„Корпорациите са като гангрена за независимата музика“ – интервю с Tzii

Няма шанс да се интересувате от съвременна експериментална музика и да не сте попадали на белгийския проект Tzii . Цяло чудо е, че досега не сме го чували на живо в София. Е, беше веднъж във Варна, но преди години... На 30 юли Amek Collective ще поправят тази несправедливост. Tzii пристига в България заедно с швейцарския проект NuR ate на живеещия в Гданск класически китарист Петър Петков. Поводът е седмото издание на поредицата „Шумна неделя“ , което ще се проведе във „Фабрика Автономия“ . А нашата радио-среща с Tzii започва така..Това е доста дълга история, която е трудно да съкратя. Като малък винаги бях заобиколен от музика – говоря за плочите на баща ми, основно фрий джаз и африканска музика. Отрано тръгнах на музикално училище. Минах през музикална теория, пиано и тромпет. През 1993 година, когато бях на 14, започнах да свиря на барабани в рок банда. Тогава открих и свободните партита с екстремна електронна музика (). Вече бях започнал да експериментирам с шумова музика с помощта на hi-fi системата ми. Злоупотребявах с входното ниво на микрофона и записвах резултата на касети. После открих групи като, които комбинираха странните електроники, рейва и шума със строг концептуализъм. Всичко останало последва от само себе си… А кой съм аз?... Все още се чудя понякога, засега нямам идея.Няма някакво буквално значение. Това е всъщност ономатопея, която описва високочестотен звук, като от микрофония например. През първите години на Tzii винаги използвах такива звуци. Понякога незабележими, дори в по-тихи ембиънт произведения. Целта ми беше да правя музиката поне малко некомфортна, но слушателят да разбира защо се чувства така. В един момент спрях. Може би защото наранявах и собствените си уши, когато свирех на живо така.Това е доста труден въпрос. Имам голяма музикална колекция и повечето от записите в нея са възприемани за странни. Казвам, защото за мен не са такива вече. Това са нещата, които слушам и наистина не знам къде е границата на странността. Може би най-странните неща са тези, които експериментират със самия формат, а не толкова с музикалното съдържание. Като, известен още като, който дълбае „плочите“ си върху лепило, лед и какво ли още не...Отговорът е същият: може би когато Тео издаде страничния ми проектза лейбъла сии издълба винила върху компакт диск.Да правиш музика сам е интроспективно. Никой не прекъсва процеса. Имам много инстинктивен начин на работа. Не теоретизирам формата (да, съдържанието), когато композирам и не се ограничавам от нищо. В колаборация трябва да отвориш себе си и да се захраниш от другия. Разликата е огромна…Трудно е да кажа кои са ми любимите проекти, защото са толкова много (а и не искам да обидя приятелите си, хе-хе). Наистина зависи от процеса, но независимо дали сам или с други музиканти – не обичам да седя в зоната на собствения си комфорт. Винаги опитвам да надскоча собствените си ограничения и постоянно да надграждам това, което правя. Работата с други ти помага в това, защото те кара да намираш други посоки. Има много различни начини на взаимодействие. Трябва да уточня, че свободната импровизация е най-малко интересна за мен. Забавно е, разбира се, и все още ми харесва, но с малки изключения, не учиш много от нея, защото обикновено всеки участник се намира точно в комфортната си зона… Проектът ми MS30 е сред по-интересните примери. Ние сме дуо с доста различни подходи, но крайната ни цел е една. Da Karimoon Niggaz (заедно с NuR) е също много различен и спонтанен. Там се срещат пълната музикална свобода и минималните технологични средства. Разбира се, колаборацията на живота ми е Solar Skeletons. Вече 11 години съм част от това дуо заедно с Ripit. От работата по този проект съм научил най-много. Той е захранил и самостоятелната ми музика най-осезаемо. Струва си да спомена и Duflan Duflan, защото подходът там беше доста „поп“. Песните имаха собствена и много прецизна структура, трябваше винаги да свиря мелодиите на клавирите по един и същ начин. Това за мен беше много странно, защото никога не свиря едно нещо по един и същ начин. Наистина промени подхода ми към клавирите.Топ 1 от местата, на които съм свирил, беше психиатричната болница в Бурк-ан-Брес, Франция. Публиката се състоеше изцяло от пациенти и това беше най-силната, дълбока и интензивна връзка, която съм усещал – преди и след концерта. Тези хора се намират „зад огледалото“ и усещаха шума по абсолютно различен начин. По правилния начин. Беше много силно... Второто място се пада на един концерт на открито, който изнесох в неделна сутрин в Чиребон – остров Ява, Индонезия. В публиката имаше хлапета от неофициални социални домове. В тях се грижат за изоставени, насилвани или зависими деца и тийнейджъри. Организаторът на концерта всъщност работеше там и те бяха публиката на всички концерти, които правеше. Бяхме навън, близо до оризово поле и с вулкан зад гърбовете ни. Беше толкова горещо, че почти не можех да пипам оборудването си, без да се изгоря. Arma Agharta от Литва също участваше на концерта и до ден днешен се чудя как успя да танцува с костюма си в тази жега.Преди години минахме през Балканите на път към Истанбул. Бил съм в Румъния, свирил съм в Control Club, Букурещ, но съм пътувал и из Трансилвания и до делтата на Дунав. Там видях най-големите комари в живота си. В България съм бил веднъж, близо до Варна и по време на същото пътуване. Свирих на фестивал, организиран от The Ecological Sound Оf Varna. Беше готино, но много от хората бяха френски рейвъри от старата школа и тълпата не беше много смесена с местните. В петък бяха локалните артисти, а гостите в събота. Почти никой от Варна не дойде за чужденците. Това разделение ми се стори доста странно. Така че, да кажем, че не знам нищо за България.Никога не съм бил в останалата част от Балканите и честно казано, не съм запознат с музиката в региона. Не зная защо, може би не е достатъчно разпространена в останалия свят, а може би съм много зле информиран. Като цяло нямам много време за ровене и предпочитам да откривам музиката, когато пътувам, а не да скролвам в Bandcamp или Soundcloud. Надявам се да ми разкажеш на живо за всичко, което правите в София и останалата част от страната… Зная няколко проекта от Хърватия, които са издавали за Treue Um Treue, Spielzeug Muzak и Punch Records. Проекти като Alone, Umrijet Za Strojem (двойната му касета за Treue Um Treue съм слушал толкова много пъти...), Narrow, Smrt I Cekic. Зная имената им, само защото имам физическите издания и защото са издавали за лейбъли, за които имам албуми и аз. В противен случай едва ли бих ги открил.Тя има много примитивен подход, който ми напомня на моите ранни неща. Аз експериментирах с ниско-качествени технологии по същия начин и се чувствам напълно свързан с работата й. Тя обича да разрушава аудио сигнала, като го разпъва или злоупотребява с аудио плъгини. Правех това с години. Наистина ме връща към корените ми… Парчетата за дебютния ми винил са композирани на Soumdbit8 за първия iMac през 1998 г. Смесвани са директно на малките колонки на компютъра и след това са директно изпратени към фабриката. Усещам че тя би направила същото и това ми харесва.Разбрал си грешно, пише че не ги пращам по пощата, не че не продавам сам музиката си. В сайта ми е посочено, че ако някой иска музиката ми, трябва да си я купи от лейбълите, които я издават или да дойде на концерт. Първата причина е, че нямам времето да се занимавам с изпращане и бойкотирам пощенските услуги, защото смятам, че са скапани крадци. Не искам да давам нито цент от музиката си на корпорации като PayPal, защото те не ни подкрепят, а ни унищожат. Все още не разбирам защо DIY-лейбъли продават с помощта на тези корпорации и им плащат такси и комисионни. Това за мен е в тотално противоречие със смисъла на независимите ъндърграунд издания… Преди две години на едно домашно парти говорих с един тип, който има лейбъл в Брюксел. Казах му, че искам да си купя някои от неговите издания и го попитах кога и къде можем да се видим. Той ми отговори, че по-добре да си поръчам, като си платя в PayPal. Бях шокиран, защото можеше да го направим лице в лице. Виждаме се на концерти, част сме от един и същ приятелски кръг, но не, аз трябваше да си купя музиката му през огромна американска корпорация и те да получат пари от това. В крайна сметка не си купих плочите... Tрябва да се направи нещо срещу това, а не да го оставим да разяжда като гангрена независимата музика. Преди не се бях замислял колко далеч е стигнало всичко. Транзакциите дори в ъндърграунд средите минават през големите корпорации… Но да, продавам своите плочи, касети и дискове. На концерта в София със сигурност ще има маса с мърч. Останалата част от обяснението защо не пращам музика е, че искам да подкрепям собствениците на магазини и дистрибуторите. Те са много важни за мен. Работил съм дълго време като разпространител, а и в музикален магазин. Чувствам това близко до себе си. Съжалявам хората, които предпочитат импулсивно да пазаруват онлайн, вместо да отидат в магазин и да си харесат нещо, което не са очаквали да открият. Разбирам тези, които живеят в места без музикални магазини и не пътуват много. Но преди няколко години, докато все още работех в музикален магазин, имахме онлайн поръчки от хора, с адреси на 20 минути пеш от магазина... И да, трябваше да им ги пращаме по пощата. Това е култът на мързела – плащаш 10 евро повече, но не трябва да вървиш пеш. Също като приложенията за доставки - „кликвам и го имам“, без значение, че това идва на цената на социалната експлоатация. Не съм фен! Освен това един албум ми харесва много повече, когато има история зад него. Отишъл си в някакъв град, срещнал си се с някого и най-накрая го имаш. Това е вълнуващо като лов на съкровища. Албумът се превръща в съкровище.Night On Earth беше създаден през 2001г. Бях воден от необходимост, а не от амбициите да продуцирам някого. Вече изпращах парчетата си на лейбъли, които харесвах, като Irritant в Англия например. Никой от тях обаче не искаше да ги издава. Затова реших да го направя сам. Хареса ми и започнах да правя компилации с музика на мои приятели на дванайсет инчови плочи. Лейбълът в момента е на пауза единствено по финансови причини. Не е мъртъв със сигурност. Последният седмак (7-инчова плоча), който издадох беше копродукция със Spielzeug Muzak и единственият план засега е продължението на това издание, отново в същия формат. Разделихме изданието на две по-малки плочи отново по финансови причини. А Void/Love Tapes не е лейбъл в традиционния смисъл. Той съществува, за да издавам собствените си неща на касети в ограничени тиражи. Първата беше колаборация с най-стария ми приятел Cham, а следващата, която излезе миналата седмица, е дебютът на Da Karimoon Niggaz. Той носи името Hope Is A Mistake („Надеждата е грешка”) и го записахме миналия януари, отделени от света на микро остров в Индонезия. Бяхме далеч от брега и използвахме само записани звуци от мястото. Третото издание на Void/Love Tapes ще е сплит между Tzii и NuR на име The Remains of All That Fell.Освен заниманията ми като музикант и диджей, правя музика и звук за съвременен танц, лайв пърформанси, видео инсталации, филми, саунд дизайн и всякакъв вид медиа, която има нужда от звук. Организирал съм фестивали и концерти, понякога събития с над 80 участници. Това са месеци на работа и затова в момента си почивам от работата като промоутър. Като цяло по-голямата част от живота ми е посветена на музика и звук. Да, работя и като режисьор. Основно на музикални видео клипове и понякога работя като видео мениджър и аудио инженер за компании за съвременен танц. Всички тези дейности са свързани с пътувания и турнета. Именно това е, което правя 90% от времето си. Понякога отивам за питие в Cafe Central в Брюксел. Място, което препоръчвам на всеки, който е в града.Искам да видя Бузлуджа докато съм в България.