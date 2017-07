Салвадор Собрал- победителят в "Евровизия 2017"- "Победа на хората, правещи музика, която означава нещо."

По време на „Евровизия“, когато гледах в залата в Киев изпълнението на португалеца Salvador Sobral, останах силно впечатлена от това, че цялото внимание на зрителите бе фокусирано към изпълнението на Салвадор, към неговата самотна фигура на сцената, и особено към жестовете и мимиките, с които извайваше думите и музикалните фрази. Той предложи нещо различно и то бе оценено от европейската публика. На пресконференциите пък се забавлявах с чувството му за хумор, което демонстрираше непрекъснато. До него неотлъчно бе сестра му Луиза Собрал, тя е авторът на песента победител "Amar pelos dois"- "Любовта на двамата", разказ за момче силно влюбено в момиче, което не му обръща внимание. „Ако един ден някой попита за мен, кажете му, че живея, за да те обичам. Преди да те срещна, аз просто съществувах. Скъпа моя, чуй молитвите ми, моля те да се върнеш и да ме харесаш отново. Ако сърцето ти не иска да се предаде, да не чувства страст и да не страда, сърцето ми може да обича и за двама ни.“- изпя Салвадор в любовната балада "Amar pelos dois", силно повлияна от португалското фадо. Днес той е националният герой на Португалия, защото донесе първата победа за страната си в историята на „Евровизия“. Но самият Салвадор призна скромно, че не се възприема като национален герой.- "Това може би е победа на самата музика. На хората, правещи музика, която значи нещо. Мисля, че националният герой е Роналдо и се радвам, че той е в тази роля. Да, усещането е невероятно, но честно казано искам само да живея живота си спокойно и се надявам да е така. Мисля, че в началото ще е голяма бъркогия, но после съм сигурен, че нещата ще се наредят. Но иначе не се възприемам като национален герой, това би било странно." Въпреки това признание на Салвадор Собрал, на летището в Лисабон го очакваха над 2000 развълнувани почитатели, които посрещнаха като истински национален герой 27 годишния португалец. Преди година, на 2-ри август, Салвадор Собрал издаде дебютния си албум озаглавен "Excuse me", който влезе в топ 10 в класацията за албуми на Португалия. „Никога не съм писал песен, за да се върти по радиостанциите. Албумът ми излезе през 2016-та година и никой не му обърна внимание. Това е джаз, джазов албум и едва след този фестивал и тази хубава песен, хората започнаха да ме разпознават и да търсят албума ми.“ И това е така, защото след победата на Салвадор в „Евровизия“ нещата се промениха драстично, дебютният му албум стана най- продаваният през май и № 1 в класацията за албуми на Португалия. Заглавната песен "Excuse me"- "Извинявай"стана и първият сингъл от този албум. Песента застана на 22-ра позиция в португалския сингъл чарт. „Извини ме ако ти досаждам, като говоря за нещата, които харесвам да правя. Извини ме, ако не съм като тях, винаги съм мислел, че има нещо отвъд. За нас светът е подарък, завъртането е ден, завоят е година и ако денят ни изпрати дъжд, нека се втренчим в падащите капки.“- изпя Салвадор Собрал в сингъла от едноименния албум "Excuse me". Силно повлиян от джаза албумът предлага 12-сет композиции, една от тях е кавърверсия на песента "Nem Eu", записана през 1952 година от бразилския самба певец и автор Dorival Caymmi. Преобладаващият език е английският, но четири от песните Салвадор изпълнява на португалския език и призна:



„Джазът все още е любимата ми музика, която слушам най- често, дори напоследък предпочитам Джанго Райнхард и мисля, че той също ми влияе“. 27 годинишният Салвадор Вилар Браамкамп Собрал е роден в португалската столица Лисабон. Следва психология, но решава да се отдаде на музиката и днес е един от най- обещаващите изпълнители на португалската и испанската сцена. Живее известно време в САЩ, но после се връща на Стария континент, където завършва престижното музикално училище в Барселона през 2014 година. Фен е на боса нова изпълнителите и на джаз тромпетиста Чет Бейкър. През 2009-та година участва в третия сезон на телевизионния формат „Поп айдъл“- Португалия и завършва на седмото място. На 25-ти юли бе оповестен и градът домакин на „Евровизия 2018-та“, това е столицата Лисабон, събитието ще се състои от 8-ми до 12-ти май.