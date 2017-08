Лана дел Рей за втори път на върха на класацията Топ 200 на "Билборд" за албуми

Лана дел Рей за втори път в кариерата си зае върха на класацията Топ 200 на "Билборд" за албуми. Същевременно групата "Линкин парк" отбеляза нов подем в продажбите след самоубийството на вокалиста й Честър Бенингтън през юли, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.От тавата "Lust for Life" на Лана дел Рей са продадени 80 000 копия, 24 000 песни и са отчетени над 36 милиона стриймвания, което прави общо 107 000 албумни единици, според данни на компанията "Нилсен СаундСкан". Това е вторият албум на певицата, който дебютира под номер едно. Предишният й албум "Ultraviolence", оглавил чарта, излезе през 2014 г.Дел Рей надделя над рапъра Тайлър дъ Криейтър, който дебютира на втора позиция със 106 000 продадени албумни единици от тавата "Flower Boy". На трето място се класира "Win & Losses" на Мийк Мил със 102 000 продадени албумни единици.Калифорнийската рок банда "Линкин парк" отбеляза успех с два от албумите си, които влязоха отново в топ 10 на чарта тази седмица. Излезлият през май "One More Light" се изкачи от 17-то до четвърто място с 50 000 продадени албумни единици, а "Hybrid Theory" от 2000 г. се премести от 27-ата позиция до осма с 41 000 единици.Албумът "4:44" на Джей Зи, който оглави Топ 200 миналата седмица, слезе до седмото място.В класацията на дигиталните песни, която отчита продажбите в интернет, номер едно продължава да бъде хитът "Despacito" на пуерториканеца Луис Фонси, записан в сътрудничество с Деди Янки. Версията с участието Джъстин Бийбър отбелязва нови 102 000 тегления.