ХХ Джаз фестивал Банско 2017 – ден 3: Джаз от Италия, България, Швейцария – директно предаване на 7 август от 19.10 часа от сцената на площад „Н. Вапцаров“

„Акуафоника“ (Acquaphonica) е реализиран авторски проект на Федерика Коланджело (Federica Colangelo), позната в Италия и като пианистка. Федерика ни представя своята музика заедно с български инструменталисти: Александър Логозаров – китара, Борислав Петров – барабани, Михаил Иванов – контрабас.



Любомир Денев квартет & Весела Морова

В България няма друг музикант с толкова широк обхват на действие, постигнал впечатляващи изяви във всички области на музикалното поприще – като се започне от създаването на музика (симфонични, камерни, вокални, детски, сценични, филмови, поп-, рок- и джаз творби), аранжименти и обработки, премине се през дирижиране (симфонични, камерни, оперни, оперетни и биг-бенд оркестри) и се стигне да изпълнителско изкуство (пиано и ударни инструменти). Така започва статията за Любомир Денев, която срещаме в музикалната енциклопедия на Йордан Рупчев „Изборът на Рупи“. Любомир Денев квартет е в състав: Любомир Денев (пиано), Петър Момчев (саксофон), Димитър Карамфилов (контрабас), Димитър Семов (ударни). Заедно с известните български музиканти се изявява певицата Весела Морова, изучавала пеене в престижния колеж „Бъркли“ (Berklee College of Music), с участия в различни формации за джаз-етно-и-латино музика.



Хилда Казасян & Квартет (България)

Третата вечер на Джаз Банско 2017 съдържа изява на още един знаменит български квартет. В него взимат участие Христо Йоцов (барабани), Живко Петров (пиано), Димитър Карамфилов (бас) и Михаил Йосифов (тромпет). Големите български музиканти акомпанират на певицата Хилда Казасян, която ни предлага поредна приятна изненада след издадените шест нейни албума и многобройни участия у нас и по света.



Seven (Швейцария)

Швейцарският певец с псевдоним Seven, всъщност носи името Ян Детвилер (Jan Dettwiller). Той закрива третата фестивална вечер като ни представя своята песенна програма заедно със седемчленна комбо формация. Вероятно има връзка и с артистичното му име Seven, в превод – Седем…