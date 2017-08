ХХ Джаз фестивал Банско 2017 – ден 2: Камелия Тодорова, JP Trio – директно предаване на 6 август, неделя, от 19.10 часа от сцената на площад „Н. Вапцаров“

Втората фестивална вечер на юбилейния 20-ти джаз фестивал в Банско се открива с концерт на атрактивната и като име формация Uros Peric & The Divettes (Slоvenia) & The Mambo Stars Band (Serbia) (Урош Перич & вокална група The Divettes – Словения & Мамбо Старс бенд – Сърбия). В основата на този ансамбъл стои словенският музикант Урош Перич – желан от публиката композитор, певец и пианист, повлиян от Рей Чарлз, Нат Кинг Кол, Отис Рединг, Куинси Джонс.



Следва концерт на една от най-популярните джаз и поп изпълнителки на България, с певчески стил и талант: Камелия Тодорова със съпровод на българското инструментално трио JP Trio, в състав: Живко Петров (пиано), Веселин Веселинов-Еко (бас), Димитър Семов (барабани), или с други думи: трима съвременни музиканти – легенди на нашето време. В своя дългогодишен творчески път Камелия Тодорова е работила с най-добрите български джаз музиканти от различни поколения…



Spaghetti Swing (Спагети Суинг – Италия): Betta Bop – Diva Parmigiano, Linda Gingerino – Naughty Girl, Don Gigino Sidero – piano with tricks, Riccardo “Double” Paio – explosions, Maurizio Siciliano – acrobatic chef. Групата поднася пълен с енергия и хумор спектакъл, посветен на италианската суинг музика, съчетан с колоритни костюми и кулинарни (!) експерименти, идващи от експлозивен, блестящ и акробатичен готвач на сцената…



Side Steps Quintet (Сайд Степс квинтет – Германия). Участниците в немския квинтет казват, че представят „интеркосмически поп-джаз, комбиниран с хип-хоп и модерен звук“ – добър завършек на втората фестивална вечер.