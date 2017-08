ХХ Джаз фестивал Банско 2017 – ден 5: Two Cities One World – директно предаване от сцената на площад „Н. Вапцаров“ на 9 август от 19.10 часа Джаз вечерта от Банско можете да слушате по програма „Христо Ботев“ от 19.10 часа до полунощ. Автор: Кристиян Бояджиев

Анна Янова-Катур и Джаред Катур Снимка: banskojazzfest.com

Two Cities One World (България, USA)

Анна Янова-Катур (Anna Yanova-Catoor – вокал), Джаред Катур (Jared Catoor – китара), Евден Димитров (бас китара), Михаил Филипов (пиано), Пиеро Епифания (Piero Epifania – перкусия), Матей Христосков (барабани). Успешно реализиран проект, адекватен на времето, в което живеем – и като музикална естетика, и като име на формацията, ако щете (Два града, един свят). Дебютният албум на семейство Катур се нарича Together, „Заедно“ – качествена продукция, продуцирана в САЩ, записана в България с умение, желание, познание и страст.



Chopin on the Strings of Trio (Шопен на струните на триото – Полша)

Трима полски музиканти, които си задават въпроса каква би била музиката, ако Фредерик Шопен не е бил пианист, а цигулар, китарист, контрабасист?! Пиесите в репертоара на триото донякъде дават практически отговор на интересната загадка. Аранжиментите са създадени така, че всяка от инструменталните партии сякаш има главна роля в музиката на големия композитор. Триото е в състав: Мачей Стшелчик (Maciej Strzelczyk), причислен към елита на европейските джаз цигулари; Пьотр Родович (Piotr Rodowicz) – контрабасист, завършил Теологичната академия във Варшава, инструменталния факултет в Бъркли и Музикалната академия в Катовице, специалност джаз; Ромуалд Еренц (Romuald Erenc) – китарист, преподавател в университета в Познан, артистичен директор на фестивала „Музика в старинния Шерадз“.



New Beginnin (България)

Създадена в края на 2016 година млада група, с приятната амбиция да представя собствена продукция, в която звучи и музика, изпълнявана на български език: Ана Шаркова (вокал), Таня Апостолова (клавир, вокал), Полина Петрова (бас китара, вокал), Явор Деспотов (китара), Рейди Мачадо Бризуела (барабани).



Tony Momrelle & Band, UK (Тони Момрел & Бенд – Великобритания)

Певец и автор на песни, в професионалния си път Тони Момрел е имал ангажименти с Elton John, Whitney Houston, Gloria Estefan, Take That, Sade, а песен от албума му Keep Pushing (2015) заема първа позиция в британските класации за соул музика.