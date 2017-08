Цензурирана пиеса на Боян Папазов в „Неделен радиотеатър”

Banned from publication or staging by the communist censorship authorities in Bulgaria (Забранена за публикуване или поставяне от комунистическата цензура в България) – така Боян Папазов представя своята пиеса „Изнеси ме на горната земя”, която слушателите на програма „Христо Ботев” ще могат да чуят в неделя, 6 август. Тя поставя в центъра празния живот на децата на комунистическата номенклатура, презадоволени и опустошени. Постановката е сред постиженията на радиотеатъра, за нея Георги Савчев, наблюдател на в. „Култура” за радио, пише през 2008 г.: Разграничена от сензационното, пиесата на Папазов представя автентичния (антропологичния) им образ – без снизхождение или преувеличения. // „Изнеси ме на горната земя“ е дебют за режисьора Григор Антонов в радиодраматургията. И това е успешен дебют, като се има предвид трудността да вмъкнеш толкова сложен текст в рамките на 60 минути, както и изпитанието да предадеш нетипичната лапидарна изразност на персонажите в пиесата на Боян Папазов (толкова пъстра и необикновенa, както в „Продавате ли демони?“). Звуковата среда (Живко Марев и Димитър Василев) също респектира – толкова силно внушение как подслушваш подслушващите, заради което липсата на визия съвсем не е недостатък.

Така е, не е недостакък, дори е предимство, когато се прави с професионализъм и с усет за възможностите на автентичния звук.