Трио "Гатанка" с десет авторски и колективни импровизации

Втората фестивална вечер на юбилейния 20-ти джаз фестивал в Банско се открива с концерт на атрактивната и като име формация Uros Peric & The Divettes (Slоvenia) & The Mambo Stars Band (Serbia) (Урош Перич & вокална група The Divettes – Словения & Мамбо Старс бенд – Сърбия). В основата на този ансамбъл стои словенският музикант Урош..