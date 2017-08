ХХ Джаз фестивал Банско 2017 – ден 8: Пати Остин – директно предаване на 12 август, събота, от 19.10 часа от сцената на площад „Н. Вапцаров“

Patti Austin, USA (Пати Остин, САЩ)

„Трябваше да обикалям около него 27 години, но си струваше“. Тези думи се отнасят до Куинси Джонс. Изречени са от певицата Пати Остин, на която Куинси Джонс е близък роднина – кръстник. И въпреки това я е оставил да се развива докато Той реши, че е дошло времето Пати Остин да има свой, самостоятелен албум. А не само да участва в неговите продукции. Тя притежава рядкото качество да бъде разпознаваема. Такава е от появата си на сцена до сега. Днес при хилядите – хиляди изпълнителки от-еднакъв-тип, шансът да те разпознават е все по-малък и е все по-голяма рядкост. Обичам Пати Остин и заради това, че при нея отсъства стиловата ограниченост – тя изглежда великолепно в одеждите на американската (разнообразна по дефиниция) музика, но и не само американската! Припомням блестящото изпълнение на Пати Остин в една от ариите на оратория „Месия“ на Г. Фр. Хендел в транскрипцията, наречена „Празник на духа“, A Soulful Celebration.

Дебютът на певицата е на сцената на „Аполо театър“. Тогава е била 4 годишна и е партнирала на знаменитата Дайна Уошингтън. Години по-късно следват участия в продукции на Боб Джеймс, Blood, Sweat & Tears, Джордж Дюк, Джордж Бенсън, Майкъл Джексън. Участва в театрални спектакли. Партнира на Ричард Гиър във филма „Котън клуб“ и работи с усърдие на медоносна пчела във всички продукции на Куинси Джонс. През 1981 година, след 27 лета на търпение Пати Остин вече имаше своя албум като титулярна певица. Той носи нейното име и леко натрапващо се заглавие: Every Home Should Have One (Всеки дом трябва да го има). Но твърде малко хора узнаха за него и това е грешката на останалите, не знаят какво са пропуснали навремето. Но ако тази продукция е преминала незабелязано покрай вас, албумът The Real Me (Истинската аз) е задължителен за ценителя. Там Пати Остин пее песните, които „би желала да са създадени за нея“. Пее ги така, сякаш наистина Тя е била вдъхновение за авторите им. Ако все пак има разминаване и с този албум на Пати Остин – има трети шанс: чуйте създадените с немския WDR Big Band продукции For Ella (За Ела) и Avant Gershwin – компактдиск получил заслужена награда Грами. Позволих си тези препоръки, относно Пати Остин спрямо вас, защото една от водещите певици в последните десетилетия има реалната стойност, когато е слушана не само по света, но и у нас. Затова програма „Христо Ботев“ ви дава възможността, да бъдете съпричастни към високото изкуство на Пати Остин в заключителната вечер на юбилейния ХХ Джаз фестивал Банско 2017 г.



Програмата на заключителната вечер на ХХ Джаз фестивал Банско 2017 съдържа и изяви на:

Петър Салчев & „Октет Пловдив“, България

Петър Салчев e сред водещите певци на българската джаз сцена. Роден е в град Пловдив през 1969 година. Пътят му като вокалист започва с награда за най-добър млад изпълнител по време на събитието „Младежка джаз среща“ в Пловдив. През годините концертира на всички джаз фестивали в България. Изнася концерти в Англия, Германия, Австрия, Дания, САЩ… Солист е на Биг бенда на БНР и Биг бенд Пловдив.

„Октет Пловдив“ е формация, създадена през 2012 година от талантливия джаз пианист Мирослав Турийски. На Джаз фестивала Банско 2017 „Октет Пловдив“ е в състав: Мирослав Турийски (пиано), Александър Леков (бас), Кристиян Желев (барабани), Венелин Георгиев (алт саксофон), Димитър Льолев (тенор саксофон), Мартин Ташев (тромпет) Дарин Иванов (тромпет), Благой Гешев (тромбон).



Mungo Jerry Blues Band, UK (Мънго Джери блус бенд, Великобритания)

Изминаха 47 лета от внезапната поява на „Мънго Джери“ през иначе – рокаджийската 1970 година. Посрещнати със смесени чувства, повечето – положителни, Рей Дорсет и неговата група няколко десетилетия продължават да се радват на обичта на публиката по света. Почти невероятно е, че безобидната мелодийка In The Summertime (През лятото), с която „Мънго Джери“ започна своето съществуване, продължава да е май единствената песен, влязла в паметта на публиката. И въпреки това – „Мънго Джери“ съществува почти половин век! Спомняйки си за предишните изяви на Mungo Jerry Blues Band на Централния площад в Банско нямам никакво съмнение, че именно това е групата, която е редно да постави последния юбилеен акцент на ХХ Джаз фестивал Банско 2017 г.