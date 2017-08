Солисти от София, Варна и Истанбул пеят в премиерата на "Манон Леско" на "Варненско лято"

Big Band “Swing Kids” (Биг бенд „Суинг кидс“). Участниците са млади гимназисти от Рюселхайм, Германия. Бендът е основан през 1988 година, непрекъснато се обновява от нови, обичащи джаза музиканти и получава отличия на федерално ниво. Lilly of the West (България) Най-успешна у нас кънтри група, която с успех може да носи и името Lilly of the East,..