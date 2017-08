Пати Остин открива международния джаз фестивал "Нишвил 2017"

Днес в сръбския град Ниш се открива ежегодния международен джаз фестивал „Нишвил“, който ще продължи до 13 август. Концертите на основната сцена започват в 19.30 и завършват в 3 часа след полунощ, а входът е платен. Днес е и едното от българските участия в програмата на „Нишвил“. На отворената сцена в 19.30 едночасов концерт ще изнесе българската кънтри и блу грас група „Lilly of the West“. Утре на основната сцена за първи път в историята на джаз фестивала „Нишвил“ ще излезе Камелия Тодорова с JP Trio в състав- Живко Петров- пиано, Веселин Веселинов- Еко- бас и Димитър Семов- барабани. В първия ден на фестивалната програма се открояват имената на британския ритъм енд блус джаз певец- Tony Momrelle, той е един от настоящите водещи вокали в британската група „Incognito“. Преди него на сцената ще излезе една оригинална формация Balkan Union, водена от унгарския китарист Csaba Toth Bagi, който е роден в Сърбия. Специален гост ще бъде легендарният американски китарист Mike Stern. Не случайно е сочен като един от най-уважаваните китаристи на своето поколение, защото от 16-тте му солови албума, шест са номинирани за наградата Грами. След като завършва престижния Бъркли колидж през 1976 година, Mike Stern става част от световноизвестната група "Blood Sweat & Tears", две години по-късно се присъединява към групата на барабаниста Billy Cobham. През 1981 г. Miles Davis - един от най-големите джаз музиканти на всички времена кани Mike Stern да се присъедини към бандата му. Дебютът с Miles е на концерт в Бостън, по време на който е записан лайв албума "We Want Miles". Mike Stern остава в групата на Miles Davis почти три години, после за кратко се присъединява към групата на легендарния басист Jaco Pastorius, а след това през 1985 г. отново се връща в състава на Miles Davis. През годините Mike Stern е свирил с едни от най- големите музиканти в джаз музиката. И още едно голямо име е в програмата на първия ден на „Нишвил джаз фест“- американската ар енд би, джаз певица Patti Austin. Родена на 10 август, тя отпразнува рождения си ден в Ниш, а по- рано на пресконференцията в рамките на „Нишвил“, сподели интересни факти от живота си. „Когато бях малка, бях благословена, че всички ме окуражиха да развия таланта си да пея. Баща ми беше джаз музикант, домът ни непрекъснато беше изпълнен с музика. Така че баща ми беше моят първи учител, но най- много научих от Куинси Джоунс, като участник в неговата концертна група. Сега със шоуто тук ще отбележа 100 годишния юбилей от рождението на Ела. Всъщност правя този концерт трибют с песните на Ела Фицджералд от около 12-сет години под надслов "For Ella". Разбира се слушах Ела от дете, после когато пораснах, тя продължаваше да е популярна и винаги съм харесвала нейната музика и изпълненията й. Винаги съм казвала, че тя е в моя списък с топ десет изпълнители, а сред най- голоемите вокалисти тя е в топ три за мен. Започнах представянето на шоуто по повод 100 годишнината на Ела Фитцджералд през април тази година и с него ще обиколя целия свят. Макар че правя това шоу с песните на Ела от години, сега заради 100 годишния юбилей то е на по- високо ниво и е по- разширено. Опитвам се да бъда новатор, а не имитатор. От репертоара на Ела избирам тези песни, които подхождат на гласа ми и ги изпълнявам по мой начин. Изнасяйки концертите с тази музика по света, осъзнах че независимо от възрастта на аудиторията, расовата принадлежност, религията и страната, всички обичат тази музика. Моята основна цел е на накарам хората да се чувстват щастливи. Не случайно Бог ни е дал музиката, красотата, изкуството, красивите дрехи, красивите хора, хубавата храна и моята мисия е да накарам хората да почувстват това, да го разберат, да изхвърлят от съзнанието си всичко, което им пречи да са щастливи. Музиката притежава голяма мощ, тя е дар."