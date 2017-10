Китарен поп в основата на дебютния албум на Найъл Хорън

След като чухме силните солови проекти на Зейн (ZAYN) и Хари Стайлс е време да надникнем и в първия албум на Найл Хорън извън бандата One Direction. Дебютът на компилацията на Хорън със заглавие Flicker e днес. На първо слушане няма как да не сравним 24 годишния изпълнител с Ед Шийрън. Негови следи можете да откриете както в Flicker, така и в Paper House. Тези парчета ни карат да си мислим и за това как сякаш за водещ мотив на албума е избран саунда на хита от миналата година This Town. В някои от останалите тракове можете да разпознаете влияние от Fletwood Mac - особено в One the Loose и Since We’re Alone.



Няма как да пропуснем и участието на Мeрън Морис, която допринася и за кънтри мотивите в Seeing Blind.





Междувременно актуалният сингъл от албума Too Much То Ask се готви за силен дебют в американския поп радио чарт след като Slow Hands вече достигна номер едно там.

Too Much To Ask е само един от многото нови и актуални хитове в тазседмичния "Мюзик пойнт". Oчаквайте още нови предложения от Зейн, Мейбъл и Mаклъмор.

Слушайте, за да разберете дали What Lovers Do на Maroon 5 е още една седмица на номер едно в нашия трансатлантически чарт, както и кои са доминиращите сингли и албуми от двете страни на Атлантика. В "Бонус Микса" ще сме със съвременно соул и арендби от представители като Johnny Gill и Ledisi.

"Мюзик Пойнт" е в ефира на Радио София в петък от 8 вечерта и събота от 1 следобед.